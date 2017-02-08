БФ «ХЭППИ» продолжает оказывать целенаправленную помощь нуждающимся.
На сей раз они намереваются помочь Гумбатову Мураду Эльчин оглы (09.07.2012 г.р.), которому необходим курс реабилитации. Диагноз - ДЦП, центральный тетрапарез, атактический синдром, задержка психоречевого развития.
Представители фонда связались со своим партнером - клиникой восстановительного лечения БиАТи, где будет пройден курс реабилитации. Были подписаны все необходимые документы и утвержден расчет стоимости медицинских услуг. Как отозвался главврач клиники Бриль Николай Эвальевич, после прохождения курса реабилитации, здоровье Мурада намного улучшится и есть все шансы встать на ноги.
Общая стоимость медицинских услуг составляет 247 200 рублей.
Курс реабилитации - 3 недели (коррегирующая гимнастика на тренажерах).
Срок акции - до 23 февраля 2017 года.
Помочь собрать нужную сумму Мураду вы можете следующим образом:
Банковские реквизиты:
Р/c: 40703 810 4023 6000 0009
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН: 7707354670
КПП: 770701001
БИК: 044525593
К/c: 30101 810 2000 0000 0593
Наименование получателя: Благотворительный фонд поддержки нуждающихся «ХЭППИ»
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на курс реабилитации Гумбатова Мурада
Также Вы можете перечислить свои пожертвования через:
1. Карту Сбербанка: 4276 3800 5261 2004 (Гурбанов Тельман Мехман оглу (учредитель фонда)
2. Visa QIWI Wallet: 968-033-35-69
3. Яндекс.Деньги: 100 1315 6456 374
Отметим, что Благотворительный фонд поддержки нуждающихся «ХЭППИ» основан в октябре 2015 года. Сфера благотворительности распространяется на широкий круг нуждающихся. Волонтеры фонда активно помогают малоимущим семьям, детям-сиротам, детям с онкологическими заболеваниями и многим другим. За 9 месяцев деятельности фонда число волонтеров увеличилось до 2500 человек, также за этот срок ребята успешно провели около 40 благотворительных акций. Досрочно собрали нужную сумму и оказали помощь в реабилитации Никите Арнаут (диагноз ДЦП, спастическая диплегия).
Цель фонда — оказывать всевозможную поддержку нуждающимся.
Задача фонда — выйти на международный уровень благотворительности.
Миссия фонда — привлечь общество к необходимости осуществления благотворительности.
С каждым днем количество партнеров увеличивается. Наряду с этим, фонду «ХЭППИ» предлагают сотрудничать из разных уголков мира (Ирландия, Иордания, Казахстан, Азербайджан, Канада, США, а также в самой России: Санкт-Петербург, Ставрополь, Сахалин, Сургут, Благовещенск и многие другие).
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