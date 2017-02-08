В туннеле на проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе Баку произошло серьезное ДТП.

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, двигавшийся в составе свадебного кортежа автомобиль марки Hyundai Elantra, управляемый Эльчином Джалиловым, занесло во время обгона. Машина перевернулась и врезалась в бетонное ограждение.

В результате ДТП пострадали водитель и двое его пассажиров, которые доставлены в больницу. Автомобилю также причинен серьезный ущерб.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что водитель не справился с управлением во время обгона.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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