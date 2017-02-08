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Общество

Вынесен приговор помощнице Ильхамы Гулиевой 08.02.2017 16:10

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился  судебный процесс по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, совершенного Мехрибан Гусейновой.

Как сообщили 1news.az в суде, дело рассматривал судья Сабухи Гусейнов.

На заседании М.Гусейнову приговорили к 1 году и 3 месяцам тюремного заключения условно и освободили прямо в зале суда.

Отметим, что гособвинитель ранее подчеркнул, что вина подсудимой в ходе следствия была доказана, и потребовал приговорить М.Гусейнову к 8 годам лишения свободы.

Напомним, что Ильхама Гулиева - певица, народная артистка Азербайджана и Дагестана, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф» - скончалась 25 февраля 2016 года на 73-м году жизни.

До своей смерти певица обвиняла свою помощницу Мехрибан Гусейнову в покушении на убийство и воровстве.

«Она хотела отравить меня и завладеть моим имуществом», - заявила Гулиева на пресс-конференции, организованной по этому поводу.

Позднее Гусейнова была арестована. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180 («Попытка разбоя») УК АР.

2 февраля 2016 года в ряде азербайджанских СМИ было опубликовано открытое письмо Мехрибан Гусейновой. В нем она представила свою версию конфликта с народной артисткой, отмечая, что ей угрожали и оклеветали, при этом подчеркивая свою невиновность.

Ильхама Гулиева дала показания по делу прокуратуре.

Отметим, что Ильхама Гулиева родилась 17 августа 1943 года в городе Баку, она - дочь народной артистки Тукезбан Исмайловой.

В 1964 году окончила Азербайджанский государственный университет. С 1965 по 1970 гг. была солисткой Эстрадного оркестра Азгостелерадио, с 1970 по 1980 гг. - солисткой Азербайджанской государственной филармонии. С 1980 года - солистка объединения «Азконцерт». 

В репертуаре Ильхамы Гулиевой - песни азербайджанских и зарубежных композиторов. Певица побывала на гастролях во многих зарубежных странах (в Великобритании, Испании, Дании, Турции, Германии, России и т.д.).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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