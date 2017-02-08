Первый заместитель генерального директора ТАСС, журналист Михаил Гусман стал героем нового выпуска программы Леонида Велехова «Культ личности», выходящей в эфир на «Радио Свобода». Выдержки из интервью знаменитого бакинца представлены ниже.

«У меня день рождения 23 января – справил я его в Баку. В этом году это был понедельник. Кстати, я недавно выяснил, что 23 января 1950 года, когда я был рожден, тоже был понедельник.

Я люблю Баку, свой родной город, и при каждой возможности еду туда. Там похоронены мои родители. И если я хотя бы раз в месяц не окажусь в какое-то из воскресений у них (потому что, как правило, на кладбище бывают по воскресеньям), мне будет как-то плохо. Мама ушла довольно рано - это был 1977 год, папа не намного ее пережил. Так вот, с тех пор я стараюсь хотя бы раз в месяц прийти к родителям.

Справлять дни рождения я стараюсь каждые 5 лет, чтобы это было какое-то событие. Но вот так получилось, 6 лет назад, когда мне было 60 лет, я собрал целый самолет моих московских друзей. Но все люди занятые, и чтобы как-то найти для всех обоснование их отъезда на пару дней в Баку, я поговорил со своими азербайджанскими друзьями, и мы придумали российско-азербайджанский гуманитарный форум, который как-то счастливо совпал с моим днем рождения.

Это, действительно, было замечательное событие, там было много всего интересного, «круглые столы» и всякого рода беседы, официальные встречи. Нас принимал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И вот как-то случилось, что когда мы встретились у президента, то решили: давайте, мы сделаем форум ежегодным. И он стал ежегодным, правда, не в январе, а осенью. Но я счастлив, что имею какое-то отношение к такому уже сложившемуся институту как российско-азербайджанский, а сейчас уже международный гуманитарный форум, который проходит под патронатом двух президентов - Путина и Алиева», - рассказывает Михаил Гусман в интервью программе «Культ личности».

На вопрос: «А вы, вообще, кавказский человек, русский, еврейский?» М.Гусман ответил следующее: «Это очень хороший вопрос. Потому что город Баку, в котором я вырос, в котором я провел большую часть своей жизни. Ведь это же не пустые слова, когда говорят, что есть такая национальность, как бакинец. Я учился 10 лет в школе. И в моем классе, я потом это узнал, учились ребята одиннадцати национальностей. Четыре поколения нашей семьи жили на улице Петра Монтина, дом 111. Дом до сих пор существует. Хотя он и в центре, но там много-много новостроек, и я чувствую, что, к сожалению, наш дом доживает последние годы.

Наш дом – это старая трехэтажная постройка 1899 года. Мы жили на втором этаже. Там было девять квартир, и жили представители шести национальностей. И опять-таки, я потом это понял, а с детства я только помню, как справляли все праздники - русскую Пасху, мусульманский Новруз, еврейские праздники. И всегда друг другу носили сладости. Что на праздниках вкусное сделают, то соседи несут друг другу. Это город, в котором было то, что сейчас называют мультикультурализмом. А тогда это не называли какими-то специальными словами, а просто там люди жили одной семьей. Это правда, это не ностальгическая мифология. Это истинная правда.

Я человек абсолютно русской культуры, при этом еврей по национальности, по крови, по исторической памяти и патриот Азербайджана. Вот это все вместе во мне перемешано. Я абсолютно отождествляю себя со всей русской историей и особенно культурой. Моему сердцу близки еврейские корни. И я бесконечно люблю, переживаю и болею за свою родину Азербайджан».

«Я не уверен, что нашу программу увидит моя жена, поэтому позволю себе сказать про бакинских женщин. Когда приезжаю в Баку, особенно, когда солнечный день, а их там в году много, я люблю пройтись по городу. Как-то я иду по городу, а навстречу идет стайка девушек. И я смотрю - по-моему, моя знакомая девушка идет. И только по мере приближения, я понимаю, что это, скорее всего, внучка моей знакомой девушки. Вот этот типаж красивой бакинской девушки, где тоже многие крови перемешались… Интересная вещь. Очень давно, когда я еще работал в комсомоле, я обратил внимание, что в 1970-е годы в Баку было самое большое число межнациональных браков. Я сам женился на азербайджанке, которая наполовину полька. Все это перемешано. И это не могло не сказаться на атмосфере. Это не могло не сказаться на межнациональных отношениях» - рассказывает Михаил Гусман.

На что ведущий программы Леонид Велехов задал М.Гусману следующий вопрос: «А как тогда стала возможной страшная бакинская резня января 1990 года и Сумгайыт?».

Ответ Михаила Гусмана был следующим: «Я понимаю ваш вопрос. Я в это время уже жил в Москве. Поэтому, к сожалению, мое понимание все-таки будет не изнутри. Я считаю, что это все-таки были большие и страшные провокации. Прежде всего, надо понимать, что Советский Союз... Специальные службы советские были обеспокоены центробежными силами, которые появились в союзных республиках. Не только в Прибалтике, это было и в Армении, и в Азербайджане, и в Грузии, и в Казахстане. Это было везде. И, я думаю, предпринимались самые разные шаги, чтобы, стравливая, создавая конфликты на этих территориях, сделать так, чтобы местные элиты прибежали в центр за помощью. Ведь те, кто стоял за этим, не могли себе представить и даже не предполагали, что они тем самым способствуют развалу Советского Союза. Они не могли это понять и не могли это представить. Все, что происходит до сих пор, это все оттуда идет, от Советского Союза.

Это все было спровоцировано и сделано сознательно. Я, например, убежден в толерантности бакинцев, в толерантности азербайджанцев. Это все были сознательные провокации, вызывающие в самых маргинальных, в самых низких общественных прослойках эти самые выплески. На самом деле, спровоцировать, подтолкнуть людей не так сложно.

И я знаю, как переживала это все и азербайджанская интеллигенция, и армянская интеллигенция. По сегодняшний день я встречаю огромное количество бакинских армян, у которых ностальгия по родному городу. Я не могу сказать, что у бакинцев есть ненависть к армянам. Я этого не чувствую по сей день. Но последствия тех провокаций, конечно же, проросли плохими семенами ненависти в следующих поколениях»

Рассказал М.Гусман и о своих родителях: «Родители у нас, конечно, были потрясающие. Я сейчас заканчиваю и хочу в ближайшее время издать книгу про родителей. Она называется «Формула жизни, книга о папе и маме». Я поздний ребенок, маме в прошлом году исполнилось бы 100 лет, а папа был 1904 года рождения. В этом году, 3 мая, будет уже, страшно сказать, 40 лет, как мамы не стало... Я никогда не собирал архивы, но все само собой копилось. И именно благодаря тому, что я эту книгу делаю про папу с мамой, я разрыл все домашние архивы. Я нашел совершенно потрясающий лист бумаги, датированный 6 октября 1940 года. 6 октября 1936 года папа впервые на улице встретил маму. И через четыре года, день в день, 6 октября 1940 года, он ей написал стихотворение. Я нашел это стихотворение. Там такие незамысловатые четыре четверостишия, но они такие нежные, такие лирические, а для меня такие грустные. Это тоже будет в этой книге.

Мой отец был очень хорошим врачом-кардиологом, терапевтом. Можно сказать, номер один в этой специальности в Баку. В те годы практически никто не ездил лечиться за границу, тем более, из Баку. Когда, не дай Бог, несчастья, страшные операции, то пытались уехать в Москву. Но в основном вся медицина заканчивалась в Баку. Так вот в терапевтической и кардиологической сфере он был последней инстанцией. Он был уважаемый, известный врач, профессор, заведующий кафедрой, доктор наук и прочее»

Говоря о родном брате Юлии, М.Гусман подчеркнул: «Мы с ним, как инь и янь. Конечно, мы очень разные. Более того, парадокс состоит в том… Вот если вы посмотрите наши детские фотографии, то он такой брюнетик пухленький, подтянутый, а я шатенчик с кучеряшками. Вроде ничего общего нет. А сейчас нас путают, причем, путают во всем! Звонят мне и долго разговаривают со мной, думая, что я это он. Его принимают за меня. Он с бородой, я с усами. Спрашивают - кто из вас старше? Мне не то, что немножко обидно, но я отвечаю, что мы с ним близнецы, но между нами шесть лет разницы.

С братом очень сложно разговаривать. Если кто-то слушает наши телефонные разговоры, то расшифровывать будет очень тяжело. Мы какими-то странными, полуабсурдными понятиями изъясняемся, но при этом мы понимаем друг друга, как те пожарники, которые играют в домино... Просто все мы говорим на каких-то взаимных приколах. Но он, конечно остроумнее».

Рассказал Михаил Гусман и о своем проекте «Формула власти»: «На самом деле, мы сделали более 350 интервью с главами государств и правительств. Аналога нет. У великого и могучего мастера интервью Ларри Кинга было много тысяч героев, но глав государств и правительств у него было в два раза меньше, чем у меня. Мне выпала честь брать интервью у трех председателей КНР (Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпин), у двух американских президентов по два раза, чего не было в истории. Я был первый и последний, кто брал телевизионное интервью у короля Испании Хуана Карлоса, у короля Саудовской Аравии покойного Абдаллы. Это безумно интересно!»

«Три самых лучших ваших интервью можете назвать?» - спросил Леонид Велехов у Михаила Гусмана.

«Это китайский лидер Цзян Цзэминь, это король Саудовской Аравии Абдалла и это Гейдар Алиев. Цзян Цзэминь - это китайский лидер еще той эпохи.

Гейдар Алиев. Тут даже, мне кажется, понятнее всего. Потому что мое становление проходило при Гейдаре Алиеве в качестве лидера партийной организации, первого лица республики. Он был во главе Советского Азербайджана много лет. А я там был комсомолец. Успехи Азербайджана, результаты, которые показывал Гейдар Алиев, подвигли Брежнева сказать слова «Широко шагает Советский Азербайджан». Это не преувеличение.

Гейдар Алиев, конечно, был политиком фантастическим. Он был человеком, на мой взгляд, замечательного ума и феноменальной памяти. Интервью, это был 2002 год. Притом, что я его просил полчаса, а проговорили мы три! Мне показалось, что это был исповедальный разговор. Он никогда не давал таких больших интервью. Это была потрясающе интересная беседа. И не зря его назвали «мастером власти». На мой взгляд, Азербайджан был слишком маленькой страной для масштаба его политического таланта. И то, что его Андропов позвал в Политбюро… Я уверен, что если бы Андропов прожил еще несколько лет, Гейдар Алиев стал бы главой советского правительства».

Ф.В, Г.Р.