В Баку в среду, 8 февраля, было проведено мероприятие, посвященное программе выдачи студентам кредитов на образование в высших учебных заведениях республики.

Как сообщает 1news.az, главная цель проведения мероприятия, организованного Минобразования, Всемирным банком и Студенческим просветительским кредитным фондом - изучение международного опыта в предоставлении студенческих кредитов, повышение возможностей сотрудничества в этой сфере.

Выступивший на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров указал, что впервые в прошлом году в Азербайджане началась выдача кредитов студентам. «После привлечения университетов к этой инициативе впервые в республике был создан механизм выдачи кредитов», - сказал он.

Министр также отметил успешную деятельность за прошедший период Студенческого просветительского кредитного фонда, увеличение числа университетов-партнеров фонда.

Выступивший на мероприятии менеджер по Азербайджану Всемирного банка Наид Хасан Нагви указал, что данная система делает доступным для всех получение высшего образования.

Исполнительный директор Студенческого просветительского кредитного фонда Руфат Махмуд отметил, что в прошлом году с 103 студентами были подписаны соглашения о получении студенческих кредитов.

Он указал, что в будущем кредиты могут быть выданы не только для оплаты за обучение. «Этот механизм может быть расширен, и в будущем кредиты могут выдаваться и для оплаты за проживание в общежитии», - сказал он.

Напомним, что 6 июня 2016 года в Баку состоялась презентация начала деятельности Студенческого просветительского кредитного фонда, созданного по инициативе Минобразования.

В учреждении фонда приняли участие 10 вузов, находящихся в ведении министерства.

Главная цель создания структуры – выделение долгосрочных финансов и грантов обучающимся в вузах страны студентам из малообеспеченных семей. Ежегодно будут выделяться кредиты на обучение 350-400 студентов.

Студенты, обращающиеся для получения кредитов, должны соответствовать определенным требованиям.

За получением грантов могут обращаться лишь граждане республики, обучающиеся в одном из вузов, представленных в фонде. Годовой доход родителей не должен превышать 10 тыс. манатов, а сам студент не должен быть старше 25 лет. Студент сможет начать оплачивать кредит через год после завершения учебы и в течение 10 лет.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.