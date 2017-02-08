9 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами будут идти дожди, которые в некоторых местах полуострова перейдут в мокрый снег, будет дуть умеренный северный ветер.

Об этом сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем 3-6 градусов тепла, а в Баку ночью 1-3, днем 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и установится на уровне 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 85-95%.

В районах Азербайджана периодически будет идти дождь, мокрый снег и снег, местами интенсивный. В некоторых местах будет туман, подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, а днем 3-8 градусов тепла, в горах же ночью будет 2-7 градусов мороза, а днем от -2 до +3.

Ялчин Алиев, Г.Р.