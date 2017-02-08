В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду, 8 февраля, состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего гендиректора ООО «АзТелеком» Магомеда Мамедова, бывшего руководителя ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтуллы Гусейнова и других лиц.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, на процессе председательствовал судья Афган Гаджиев.

Слово было предоставлено подсудимому Видади Зейналову, который заявил, что некоторые лица, в частности, свидетель Вагиф Гаджиев, участвовали в тендерах по указанию бывшего министра Али Аббасова.

Он также отметил, что в обвинительном акте есть много недостатков, которые нужно устранить.

В ответ судья попросил В.Зейналова выступить, но подсудимый сказал, что хочет выступить позднее.

Свидетель Вагиф Гаджиев в своем выступлении заявил, что после победы его компании в тендере он вернул часть денег подсудимому Октаю Рустамову. В свою очередь, О.Рустамов категорически опроверг эти слова, заявив, что не брал никаких денег.

Далее выступили свидетели Гасан Оруджев и Нураддин Керимов, подтвердившие свои показания, данные в ходе следствия.

Представитель Министерства налогов Наиль Халилов заявил, что у министерства нет гражданских исков к подсудимым.

В завершении судья зачитал данные о свидетелях, которых должны были принудительно доставить на сегодняшнее заседание. Выяснилось, что один свидетель недавно скончался, а другой сбежал из Азербайджана, уклоняясь от выплаты алиментов после развода. Несколько свидетелей болеют, но после выздоровления обещали явиться в суд.

Очередное судебное заседание состоится в следующую среду, 15 февраля.

Напомним, что бывший руководитель аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов, бывший гендиректор ООО «АзТелеком» Магомед Мамедов, бывший глава Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов, главбух ПО «Бакинская телефонная связь» Анар Мустафаев, бывший гендиректор ООО «Азинтелеком» Джалил Джафаров, экс-гендиректор ООО «Азерпочт» Гамбар Бейбалаев, бывший главбух ООО «Оптическая связь, строительство и монтаж» Сахраб Гумбатов, директор ООО «Бакинская связь, ремонт, строительство и ремонтно-сервисное обеспечение» Байрам Велиев, глава ООО «Связь и гражданское строительство» Эмин Мамедов, начальник Управления оптических устройств Намазали Мамедов и главбух ООО «АзТелеком» Октай Рустамов обвиняются в присвоении госсредств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Отметим, что предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября, 30 ноября, 2 декабря, 7 декабря, 9 декабря, 14 декабря, 16 декабря, 21 декабря, 23 декабря,28 декабря, 30 декабря, 6 января, 11 января, 13 января, 18 января, 25 января, 27 января и 1 февраля.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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