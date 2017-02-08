Министерство образования в этом году представило правительству предложения по расширению приема в вузы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, предложения нацелены на увеличение числа студентов, поступивших в высшие учебные заведения.

«В настоящее время правительство рассматривает эти предложения. Если предложения будут приняты, то увеличится число студентов, поступающих в вузы», - сказал он.

Министр указал, что те, кто не сможет продемонстрировать необходимые знания, однако имеет склонность к высшему образованию, после прохождения специальных курсов по различным специальностям при вузах смогут получить высшее образование.

Эльшан Рустамов, Г.Р.