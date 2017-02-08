USD1.8252
EUR1.9489
RUB0.0307
Brent54.60
WTI51.56
Золото2 246.82
S&P 500 Index2 293.08
Nikkei 22518 962.74
Общество

Посол Турции посетил БВШН 08.02.2017 13:15

Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал стал гостем Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Как сообщает пресс-служба БВШН, ректор вуза Эльмар Гасымов выразил удовлетворение посещением послом Высшей школы. Говоря о братских отношениях между Азербайджаном и Турцией, Э.Гасымов затронул вопросы сотрудничества между двумя странами во всех областях, в том числе в сфере образования. Ректор отметил большой интерес азербайджанской молодежи к Турции, подчеркнув, что в турецких университетах учится большое число азербайджанских студентов. Он рассказал гостю об истории возглавляемого им вуза и основных направлениях его деятельности, о сотрудничестве с Университетом Хериота-Ватта Великобритании, о новшествах и успехах студентов и профессорско-преподавательского коллектива. Он отметил, что БВШН заинтересована в налаживании двусторонних связей с турецкими университетами. Ректор также подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по налаживанию сотрудничества между БВШН и YÖK (Yüksekoğretim Kurulu). Ректор выразил заинтересованность в налаживании связей БВШН с Ближневосточным техническим университетом Турции (ODTU). Э.Гасымов пригласил посла Турции вновь посетить Высшую школу и выступить с презентацией своей страны.  

В свою очередь Э.Озорал поблагодарил Э.Гасымова за теплый прием и отметил, что готов поддержать сотрудничество БВШН с вузами Турции.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией строятся по принципу «одна нация – два государства». Говоря о развитии отношений между двумя братскими странами, дипломат подчеркнул, что это сотрудничество развивается во всех направлениях, в том числе в сфере образования.

На встрече были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений и будущего сотрудничества БВШН с YÖK, а также совместные проекты Высшей школы и турецких вузов и перспективы обмена студентами и преподавателями.

В заключение встречи ректор БВШН вручил Э.Озоралу диплом «Почетного гостя» Высшей школы.

Ялчин Алиев, Г.Р.

228количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Пранк: Как отреагировали армяне на приезд в Ереван туриста из Азербайджана - ВИДЕОБлогер Александр Лапшин доставлен в Баку из Минска - ФОТО - ВИДЕОПрезидент Азербайджана присвоил шехиду Чингизу Гурбанову звание Национального герояВ Баку гомосексуалисты совершили групповое ограблениеВ Индии подросток умер, пытаясь поцеловать кобру ради селфи - ФОТОНазваны самые популярные имена новорожденных в Азербайджане в январе 2017 годаВ Баку задержаны африканцы, «разводившие» доверчивых людей обещаниями легко заработать тысячи долларов - ФОТОВ Баку резко похолодаетХайям Нисанов встретился с Шан Цунгом из фильма «Mortal Combat» - ФОТОApple отзовет почти сто тысяч смартфонов из-за критической ошибки

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 февраля13:50 В России разочарованы решением Минска выдать блогера Александра Лапшина Азербайджану – МИД РФ13:44 Подсудимый по «Делу Минсвязи»: «Были те, кто участвовал в тендерах по личному указанию министра Али Аббасова»13:38 Билялетдинов: «С удовольствием поехал бы в Азербайджан»13:31 В Азербайджане могут быть внесены изменения в правила приема в вузы13:27 Феридэ Ибрагимова о любимой футбольной команде, общественном мнении и запретном плоде – ФОТО13:20 Руслан Абышов может сыграть на Играх Исламской солидарности в Баку13:15 Посол Турции посетил БВШН13:07 Представлены звездные послы и спортсмены Игр исламской солидарности в Баку - ФОТО12:56 Число болельщиков на Гран-при Азербайджана увеличится12:53 Трехлетний кредит от «Park Residence Mingəçevir»12:48 Азербайджан совершенствует систему статистики для отчетности перед ООН12:40 По следам Президента: главные итоги визита Ильхама Алиева в столицу Европы - ФОТО12:29 Президент Азербайджана принял делегацию во главе с госсекретарем Франции - ФОТО12:24 Счастливый Барак Обама отдыхает на островах в компании миллиардера - ВИДЕО12:17 58-летняя Мадонна стала матерью близнецов – ФОТО