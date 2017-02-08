Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал стал гостем Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Как сообщает пресс-служба БВШН, ректор вуза Эльмар Гасымов выразил удовлетворение посещением послом Высшей школы. Говоря о братских отношениях между Азербайджаном и Турцией, Э.Гасымов затронул вопросы сотрудничества между двумя странами во всех областях, в том числе в сфере образования. Ректор отметил большой интерес азербайджанской молодежи к Турции, подчеркнув, что в турецких университетах учится большое число азербайджанских студентов. Он рассказал гостю об истории возглавляемого им вуза и основных направлениях его деятельности, о сотрудничестве с Университетом Хериота-Ватта Великобритании, о новшествах и успехах студентов и профессорско-преподавательского коллектива. Он отметил, что БВШН заинтересована в налаживании двусторонних связей с турецкими университетами. Ректор также подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по налаживанию сотрудничества между БВШН и YÖK (Yüksekoğretim Kurulu). Ректор выразил заинтересованность в налаживании связей БВШН с Ближневосточным техническим университетом Турции (ODTU). Э.Гасымов пригласил посла Турции вновь посетить Высшую школу и выступить с презентацией своей страны.

В свою очередь Э.Озорал поблагодарил Э.Гасымова за теплый прием и отметил, что готов поддержать сотрудничество БВШН с вузами Турции.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией строятся по принципу «одна нация – два государства». Говоря о развитии отношений между двумя братскими странами, дипломат подчеркнул, что это сотрудничество развивается во всех направлениях, в том числе в сфере образования.

На встрече были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений и будущего сотрудничества БВШН с YÖK, а также совместные проекты Высшей школы и турецких вузов и перспективы обмена студентами и преподавателями.

В заключение встречи ректор БВШН вручил Э.Озоралу диплом «Почетного гостя» Высшей школы.

Ялчин Алиев, Г.Р.