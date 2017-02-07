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Общество

Тельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу» 07.02.2017 12:33

В интервью АПА известный предприниматель Тельман Исмайлов ответил на вопросы о своем бизнесе, банкротстве и планах на будущее. Предлагаем вниманию читателей выдержки из этого интервью.

«Будучи в Америке, я был приглашен домой к Трампу. Наши дети подружились и бывают друг у друга в гостях», - говорит российский бизнесмен азербайджанского происхождения Тельман Исмайлов.

Коснувшись прекращения работы группы компаний AST, Тельман Исмайлов сообщил, что ему пришлось полностью свернуть свой бизнес в России до тех пор, пока не разрешится ситуация с погашением кредитов ВТБ Банк.

«Я [сейчас] нахожусь в процедуре реструктуризации своих долгов. Намереваюсь сделать все необходимое для их погашения и начала нового бизнеса, что называется, с чистого листа», - сказал он, отметив, что с подобной проблемой сталкивались многие известные бизнесмены, например, президент Трамп. «Но он сумел их решить и начать все заново. Я хотел бы поступить так же. Не потеряешь – не найдешь», - сказал Тельман Исмайлов.

По его мнению, современный миллионер, должен обладать не только деловой хваткой и чутьем, но и чистой совестью: «Ну и конечно нужно быть готовым ко всему. Главное правильно относится к происходящему и никогда не сдаваться».

Тельман Исмайлов подчеркнул, что часто бывает в Азербайджане, куда стало приезжать огромное число туристов: «Баку очень перспективный туристический город. Сюда должны приезжать еще больше туристов и я верю, что так и будет. И мне очень импонируют эти перемены. Главное, на мой взгляд, не останавливаться. Продолжать развивать и любить свою страну. Сегодняшний лидер Азербайджана это понимает и делает все возможное для этого».

По его словам, азербайджанцам нужно быть сплоченными, поддерживать друг друга вне зависимости от того, где они живут.

«Я искренне считаю, что азербайджанцы должны сплотиться вокруг одного лидера и поддерживать его во всех начинаниях. Любого выступающего против президента Азербайджана Ильхама Алиева я считаю выступающим против меня», - заявил он.

1news.az

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