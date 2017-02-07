В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось мероприятие, посвященное итогам очередного проекта «Обучение молодежи основам ИКТ», организованного в рамках 8-го конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, сообщает пресс-служба БВШН.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что подобные тренинги являются важным направлением для будущего школьников. Он подчеркнул, что в 2016 году студенты и преподаватели БВШН выиграли 12 грантов в конкурсах по проектам Фонда молодежи, что не может не радовать. «Сотрудничество БВШН и Фонда молодежи очень важно для студентов нашего вуза. Молодежный Фонд – это организация, которая, наряду с решением вопросов молодежной политики, занимается также стимулированием в области науки, образования, культуры и социальной сферы, а также осуществляет финансирование проектов и программ на международном уровне на основе грантов», - сказал ректор.

Принимающий участие в мероприятии председатель Фонда молодежи Фархад Гаджиев рассказал, что появление в стране подобного рода высших учебных заведений является результатом особого внимания и заботы главы государства о молодежи. «Я очень рад, что студенты БВШН участвуют и побеждают в наших проектах. Это еще раз доказывает, что Высшая школа, возглавляемая ректором Эльмаром Гасымовым, готовит специалистов высокого уровня», - подчеркнул Ф.Гаджиев.

Руководитель проекта «Обучение молодежи основам ИКТ», старший преподаватель кафедры инженерии по автоматизации процессов (ИАП) БВШН Аббас Алили поблагодарил главу БВШН и председателя Фонда молодежи за поддержку в осуществлении проекта, которым он руководит. Он отметил, что основная цель тренинга – повышение интереса среди учеников средних школ к электронике, робототехнике и к специальности инженера-автоматика.

По итогам последнего тренинга школьникам были вручены сертификаты и подарены устройства ARDUINO Uno.

Напомним, что проект старшего преподавателя кафедры инженерии по автоматизации процессов БВШН А.Алили «Обучение молодежи основам ИКТ» был одним из победителей конкурса грантов Фонда молодежи. В декабре 2016 года и в январе 2017 года слушателями тренингов в рамках реализации проекта были ученики 8-9 классов школы №232 Сураханского района Баку, школы-лицея имени Мубариза Ибрагимова Билясуварского района и Лицея имени академика Зарифы Алиевой.

Ялчин Алиев, Г.Р.