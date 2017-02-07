Учрежденный вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, руководителем общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой «Baku Corner» начал сотрудничать с Оздоровительным профессионально-реабилитационным центром молодежи с ограниченными возможностями здоровья №1.

В рамках сотрудничества посредством платформы «Baku Corner» широкой общественности представлены изготовленные молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья поделки, которые выставлены на продажу. Вырученные с продажи этих поделок средства передаются самим молодым людям.

Оздоровительный профессионально-реабилитационный центр молодежи с ограниченными возможностями здоровья №1, находящийся в ведении Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, был создан для профессиональной реабилитации и облегчения выхода на рынок труда именно такой молодежи. А одной из основных целей «Baku Corner» является представление широкой общественности произведений, созданных воспитанниками детских домов и школ-интернатов, а также молодых людей с ограниченными физическими возможностями, что играет важную роль в выявлении и оценке их таланта и способностей.

Отметим, что действующая в Азербайджане с благотворительными целями концепция справедливой торговли - «Baku Corner» - была представлена общественности 13 ноября 2015 года. «Baku Corner» играет роль основной платформы для продажи изделий, изготовленных местными и зарубежными мастерами. «Baku Corner» призывает всех оценить работы молодых людей с ограниченными физическими возможностями, не оставаться равнодушными к их труду и поддержать получение ими заработка за затраченные усилия.

Ялчин Алиев, Г.Р.