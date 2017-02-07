В Баку водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабунчинского района столицы, на проспекте Гейдара Алиева неизвестный на автомобиле сбил женщину 35-40 лет, личность которой устанавливается.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, ставшее причиной гибели пострадавшего») и 264 («Оставление места ДТП») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется розыск водителя, скрывшегося с места ДТП.

Тимур Рзаев, Э.Т.