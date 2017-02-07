Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов провел смотр сотрудников Дорожно-патрульной службы Государственной дорожной полиции МВД.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, инспекторы были построены в колонны.
Министр выразил удовлетворение внешним видом и физической подготовкой практически всех инспекторов, уровнем их знаний, высказал свои пожелания и предложения.
В завершение мероприятия Р.Усубов пожелал им успехов в нелегкой, но почетной службе, подчеркнул, что поддержка офицеров и сержантов всегда находится в центре внимания руководства МВД.
Также Рамиль Усубов пожелал им повышать свои профессиональные знания, постоянно работать над собой, выполнять все поставленные государством и Президентом Азербайджана задачи ответственно, беречь честь сотрудника полиции, стоять на страже законности, достойно служить Родине.
Тимур Рзаев, Э.Т.