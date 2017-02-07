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Общество

Рамиль Усубов провел смотр Дорожной полиции - ФОТО 07.02.2017 10:18

Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов провел смотр сотрудников Дорожно-патрульной службы Государственной дорожной полиции  МВД.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, инспекторы были построены в колонны.

Министр выразил удовлетворение внешним видом и физической подготовкой практически всех инспекторов, уровнем их знаний, высказал свои пожелания и предложения.

В завершение мероприятия Р.Усубов пожелал им успехов в нелегкой, но почетной службе, подчеркнул, что поддержка офицеров и сержантов всегда находится в центре внимания руководства МВД.

Также Рамиль Усубов пожелал им повышать свои профессиональные знания, постоянно работать над собой, выполнять все поставленные государством и Президентом  Азербайджана задачи ответственно, беречь честь сотрудника полиции, стоять на страже законности, достойно служить Родине.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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