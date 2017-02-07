Бренд Səba появился на платформе www.azexport.az.

До сих пор продукция Səba реализовывалась в собственных магазинах компании и распространялась посредством дистрибьюторов в другие магазины. Отныне она также будет представлена на этом сайте, являющемся единой базой данных о продукции, произведенной в Азербайджане. На сайте размещена информация как о продуктах из мяса птицы производства ОАО Səba, так и о молочной продукции Biləsuvar Aqro и полуфабрикатах, произведенных предприятием Dəvəçi Dərin Emal.

Отметим, что бренд Səba осуществляет экспорт сухого молока под знаком Made in Azerbaijan. Компания, активно участвующая в миссии по поощрению экспорта, организованной Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, находится на стадии заключения соглашений с рядом зарубежных компаний.

«Надеемся, что предоставленная нам государством возможность – платформа www.azexport.az – станет средством привлечения покупателей в зарубежных странах», - отметили в компании Səba.

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