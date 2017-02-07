Сотрудники Астаринского таможенного управления при осмотре пассажирского автобуса, управляемого гражданином Ирана Гуламрзой Захеди, выявили в грузовом отсеке и в задней части транспортного средства два пластиковых ведра, в которых были обнаружены и изъяты спрятанные от таможенного контроля пиявки вида «Hirudo medicinolis».

Как сообщается на сайте Государственного таможенного комитета, согласно экспертному заключению Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджана, пиявок «Hirudo medicinolis» у нарушителя оказалось 29 тысяч.

Пиявки были переданы на хранение в Институт зоологии Национальной Академии наук Азербайджана, который совместно с Министерством экологии и природных ресурсов республики обеспечил их биологическую защиту. При благоприятных условиях пиявки будут выпущены в естественную среду обитания.

По факту ведется разбирательство.

Ялчин Алиев, Г.Р.