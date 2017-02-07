Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана на основе обращения гражданина провели в Баку спецоперацию по задержанию африканцев.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в ходе нее были задержаны граждане Нигерии Онуенгбу Ровланд, Эспуре Кхарлес и Окенчи Кингслейден, а также гражданин Камеруна Аурелиен Ванбо.

На допросе они признались, что, учитывая ожидаемый приезд в Баку на спортивные мероприятия большого числа туристов, планировали обманывать их и граждан Азербайджана.

Схема мошенничества была проста. Африканцы обещали доверчивым клиентам вдвое увеличить сумму имеющихся у них долларов. Забирая у клиентов настоящие 50-долларовые банкноты, африканцы с помощью недолговечной краски превращали их в 100-долларовые. Затем они подменяли деньги – забирали настоящие 50-долларовые банкноты и отдавали клиентам фальшивые 100-долларовые банкноты.

После чего отмывали настоящие деньги от краски в растворителе и скрывались с долларами, оставив людей с фальшивкой.

По факту начато расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.