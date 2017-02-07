Во исполнение Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева открыта для движения автомобильная дорога Сабунчи – Рамана в Сабунчинском районе Баку.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, новая дорога объединяет два населенных пункта, в которых проживают около 44 тысяч человек.

«Общая длина дороги – 5,7 километра, ширина – 9 метров, ширина тротуаров – 1,5 метра. Всего на дороге уложено 60 тысяч квадратных метров асфальтобетона, а также установлено 6426 погонных метров новых бордюров, обустроены тротуары, создана новая система освещения и т.д.» - подчеркнул А.Наджафли.

Эта дорога позволит удобно и беспрепятственно выезжать на новую дорогу Сумгайыт – Новханы – Пиршаги - Кюрдаханы - Бильгя, строительство которой продолжается. Также она будет связана с дорогой Рамана – Маштага.

Основная цель реализации этого проекта - обеспечить посредством автомобильной дороги Мардакан-Бильгя-Новханы-Сумгайыт транспортную связь населенных пунктов в северо-западной части Абшеронского полуострова с дорогой Баку-Губа в объезд центра столицы.

Новая автомобильная дорога также облегчит связь бакинских поселков с центральными автомагистралями Азербайджана, снизит транспортную нагрузку на центр Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.