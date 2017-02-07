В лесополосе, расположенной на улице Рустама Рустамова в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку, произошло ограбление.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 26-летний житель столицы Фарид Зейналов обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором указал, что трое неизвестных напали на него в лесополосе и избили, а затем отобрали 55 манатов.

По обращению были начаты оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых сотрудники отделения задержали подозреваемых – 30-летнего жителя Масаллинского района Я.Гейдарова, 23-летнего жителя Ярдымлинского района В.Шахбазова и 20-летнего жителя Лачинского района Н.Гумбатзаде (имена задержанных не указываются по этическим соображениям – прим. авт.).

В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что задержанные – представители сексуальных меньшинств (гомосексуалисты), а на ограбление пошли, потому что им нужно было в начале месяца оплатить аренду квартиры, которую они снимают в поселке Бакиханова.

Тимур Рзаев, Э.Т.