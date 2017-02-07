ОАО «Азеравтойол» комплексно решает проблему пробок на «Шамахинке» (круг на стыке 1-го, 4-го и 5-го микрорайонов у северного въезда в город).

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, для разделения транспортных потоков со стороны Бакинской окружной дороги и дороги Баку – Сумгайыт на Московском проспекте установлены бетонные ограждения, а также на 3-4 метра расширена проезжая часть на 550-метровом участке.

«Это позволит устранить пробки и заторы на данном участке, разделив транспортные потоки по направлениям и полосам движения», - отметил А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.