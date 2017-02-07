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Общество

«Похищенный» инспектор уволен из Дорожной полиции Баку 07.02.2017 16:49

Инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку Алиш Керимов уволен со службы в органах внутренних дел.

Как сообщили 1news.az в Управления государственной дорожной полиции Баку, проведенная служебная проверка показала, что инспектор халатно отнесся к своим служебным обязанностям.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщил о том, что сержант Алиш Керимов был похищен неизвестными на машине марки Mercedes, которые, возможно, предварительно выследили его. В качестве причины похищения назывался большой денежный долг, якобы имевшийся у сержанта.

Но, как заявил 1news.az глава пресс-службы МВД Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов, это лживая информация, для которой не было никаких оснований.

«Произошло недоразумение, превратно истолкованное некоторыми предвзятыми СМИ. На самом деле инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку Алиш Керимов (водитель патрульного автомобиля Kia, госномер 90-YP-460) припарковал служебный автомобиль на обочине рядом со зданием управления и ушел, не сообщив ничего своему начальству и не выходя на связь.

В ходе поисков Алиш Керимов был оперативно найден. Он сказал, что ушел вместе со своим знакомым, а на связь не выходил, так как не знал, что его разыскивают», - заявил Э.Захидов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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