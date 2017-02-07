6 февраля этого года официальный партнер марки Mercedes-Benz в Азербайджане AutoStar Kaukasus открыл в Баку новый Выставочный салон и центр продаж аксессуаров и запасных частей, расположенный по адресу: ул.Кязым Кязымзаде, 30.

На церемонии открытия с речью выступил директор компании AutoStar Kaukasus Кямиль Мамедов.

К.Мамедов поприветствовал гостей и предоставил подробную информацию о центре.

В центре, помимо запасных частей, представлены различные аксессуары, которые способны удовлетворить потребности каждого клиента, независимо от его возраста и предпочтений - одежда, солнечные очки, часы, брелоки, велосипеды, а также различные игрушки и другие аксессуары марки Mercedes-Benz, выполненные в изящном дизайне.

Цель открытия центра - предоставление любителям и владельцам Mercedes-Benz возможности приобрести оригинальные запчасти и аксессуары с гарантией.

На церемонии открытия, помимо поклонников марки Mercedes-Benz, присутствовали и представители СМИ.

Отметим, что AutoStar Kaukasus GmbH Azerbaijan является официальным партнером Daimler AG начиная с 2001 года. Компания благодаря своей профессиональной команде на высоком уровне предоставляет своим клиентам услуги продаж и сервиса автомобилей Mercedes-Benz.

На правах рекламы