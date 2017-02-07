Бывший руководитель Управления мусульман Грузии шейх Вагиф Акперов рассказал о том, как выучил армянский язык.

По его словам, он вырос и родился в одном из районов Тбилиси, где проживали и армяне, так что не знать армянского было попросту невозможно, сообщает «Спутник Армения».

«Я до сих пор живу в Мейдане, на одной из площадей Тбилиси, где бок о бок сосуществуют армянская и грузинская церкви, мечеть, синагога. Для нас никогда не стоял вопрос принадлежности человека к той или иной национальности. Я очень рад, что сегодня нахожусь на выставке среди моих друзей», - сказал В.Акперов.

Cледует отметить, что В.Акперов был дважды судим и имеет на своём теле татуировки, принятые в воровской среде.

Выставка «Лица Тбилиси» известного армянского фотографа и фотожурналиста Германа Авакяна открылась в галерее Black and Whitte в Тбилиси 3 февраля, став первым мероприятием, проведенным созданной недавно общественной организацией «Кавказское партнерство».

Основателем и руководителем «Кавказского партнерства» является бывший посол Армении в Грузии Ованес Манукян. Свою задачу организация видит в развитии армяно-грузинского диалога.

А.А.