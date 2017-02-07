Министерство юстиции Азербайджана обнародовало список самых популярных имен, которыми называли новорожденных в республике в январе 2017 года.

Как сообщили 1news.az в Министерстве юстиции, наиболее популярными мужскими именами являются (в порядке убывания) Юсиф, Али, Мухаммед, Омар, Угур, Гусейн, Мурад, Тунар, Айхан, Умид, Ибрагим, Кянан, Рамал, Рауль, Осман, Расул, Ибрагим, Хасан, Исмаил, Рза, Нурлан, Нихат, Фарид, Ниджат, Тунджай и Эмиль.

Наиболее популярными женскими именами стали (в порядке убывания) Захра, Нурай, Айлин, Мяляк, Зейнаб, Марьям, Фатима, Дениз, Дамла, Хадиджа, Лейла, Медина, Аян, Тамилла, Фидан, Айсель, Эсмира, Нигяр, Сяма, Динара, Самира, Наргиз, Севиндж, Джамиля, Гюлай, Инджи, Назрин, Бану, Айсу, Айла, Нур, Айдан и Ляман.

В целом самыми популярными мужскими именами с 2011-го по 2017 год стали Юсиф (около 17 тысяч мальчиков), Али и Гусейн. В тройку самых популярных женских имен за этот период вошли Захра (около 16 тысяч девочек), Нурай и Фатима.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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