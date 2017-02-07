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Общество
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В Баку резко похолодает 07.02.2017 13:56

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди, которые ближе к ночи перейдут в мокрый снег, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-2, днем 5-8 градусов тепла, а в Баку ночью 1-3, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и повысится с 769 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 85-95%, днем 65-75%.

Завтра утром в северных районах Азербайджана, а днем в большинстве других районов будут идти дожди, мокрый снег и снег. Местами будет туман. Подует западный ветер, который временами будет порывистым.

Температура воздуха составит ночью 0-5, днем 5-9 градусов тепла, а в горах будет 2-7 градусов мороза ночью и от -2 до +3 градусов днем.

Департамент гидрометеорологии предупреждает, что с 8 февраля по 11 февраля погода будет нестабильной, ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Температура воздуха в сравнении с прошлыми днями постепенно снизится на 4-8 градусов. Будет дуть западный ветер, который местами усилится. На дорогах в горных и предгорных районах есть вероятность возникновения гололеда.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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