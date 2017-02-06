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Общество

В Дюссельдорфе открылась фотовыставка, посвященная азербайджанским вынужденным переселенцам - ФОТО 06.02.2017 12:43

Посвященная азербайджанским вынужденным переселенцам фотовыставка «Пять дорог, ведущих домой» известного немецкого фотографа Филиппа Ратмера открылась в Дюссельдорфе в историческом депо Райнбан, сообщает Европейское азербайджанское общество. 

Выставка организована Профессиональной организацией свободных фотографов и дизайнеров фильмов как часть большой выставки «Jump # 04: RAW – The Decisive Moment».

Филипп Ратмер – фотограф, завоевавший авторитет своими снимками в областях международной моды, образа жизни и рекламы. Он является автором эксклюзивных фото таких известных людей как Леди Гага, Кристофа Вольтца, Джульетты Льюис, Джоги Лу, Лучано Паваротти, Даниэля Брюля, Ванессы Мей, Jay-Z, Михаэля Шумахера. Его работы отличаются особыми световыми эффектами и способностью поймать кадр, отражающий содержание человека.

Организованный совместно с Европейским азербайджанским обществом проект «Пять дорог, ведущих домой» является примером его отличного подхода к искусству фотографии. В этой серии представлено 50 фотографий вынужденных переселенцев. На фотографиях впечатляющие и эмоциональные лица переселенцев сняты с близкого ракурса на черном фоне.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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