В редакцию обратились жители здания, расположенного по адресу: Баку, Наримановский район, ул. Маяковского, 8/9.

Из письма жильцов следовало, что здание находится в аварийном состоянии, жизнь в их доме, мягко говоря, невыносима, а по сути – почти нереальна. «Мы просто не можем описать то, в каких условиях мы живем, словами», - пишут жильцы дома. Когда мы увидели присланные ими фотографии, мы с пониманием отнеслись к их точке зрения: это действительно похоже на декорации какого-нибудь триллера. Разрушенные стены, осыпающиеся потолки, с которых грозят сорваться или штукатурка, или деревянные балки, огромные щели, свисающие над всем электропровода…

По словам жильцов дома, жаловаться на невыносимые условия проживания они начали еще в 2014 году, но…

- Одна инстанция передавала информацию о наших проблемах другой, и отвечала в лучшем случае письмами с обещаниями решить проблему. В худшем – нам вообще ничего не отвечали. Только когда мы обратились и на сайт Президента к нам прислали комиссию. Представители различных ведомств приходили, смотрели, охали, разводили руками и… просили немного подождать. Но чего нам ждать? Когда однажды из-за сырости замкнет электропроводку, и здесь вспыхнет пожар? Или когда рухнет какая-то балка на чьи-то головы? Мы уже устали ждать, но и жить в страхе, что что-то может случиться, мы не можем! – говорит один из жильцов дома Октай Амиркулиев.

Этот дом когда-то был семейным общежитием, а построен он еще в 30-х годах прошлого века. Однако со временем часть здания была отдана семьям беженцев, и сегодня здесь проживают 20 таких семей.

- Этим вопросом также занимается Госкомитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, куда относящиеся к этой категории жильцы нашего дома тоже не раз обращались. Но, знаете, уже просто опускаются руки. Подскажите нам, пожалуйста, до каких пор мы будем ждать, до смерти? Интересно, а слабо ли этим чиновникам пожить хотя бы некоторое время в тех условиях, в которых живем мы? – справедливо возмущается наш собеседник. -

Мы просто в отчаянии, но все еще надеемся на то, что нас услышат… - говорит О.Амиркулиев.

Фотографии, как вы видите, говорят сами за себя.

В поисках ответов

Мы попросили прокомментировать ситуацию главу пресс-службы МЧС Октая Байрамова.

- В полномочия МЧС входит лишь дать экспертную оценку состояния того или иного здания, добавив к ней рекомендации. Не всегда ведь единственным выходом является снос здания, в некоторых случаях можно ограничиться капитальным ремонтом, укреплением фундамента. Все рекомендации нашей экспертной группы мы направляем в Исполнительную власть района, на территории которого расположено здание. И именно Исполнительная власть должна решить вопрос, как с ремонтом или сносом дома, так и с обеспечением жильем его жильцов. За исполнением этих рекомендаций МЧС не следит по той простой причине, что это не входит в круг полномочий нашего министерства. Районные ИВ подчиняются непосредственно Исполнительной власти города, а она, в свою очередь, Кабинету министров АР. Мне жаль, что подобная ситуация имеет место. Однако жильцы должны требовать решения вопроса именно с Исполнительной власти своего района, - заключил О.Байрамов.

Мы также поговорили с представителем ИВ Наримановского района. Заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Гусейн Джафаров признал, что жители этого дома к ним действительно неоднократно обращались. По его словам, на территории Наримановского района в общей сложности расположено 219 домов, находящихся в аварийном состоянии, и дом по улице Маяковского, 8/9 входит в их число.

- По поводу этого здания ИВ Наримановского района уже обращалась в Кабинет министров. Граждане должны понять, что не ИВ выделяет финансовые средства для сноса или ремонта зданий, они выделяются из госбюджета для решения конкретных проблем, - сказал он.

Кроме того, Г.Джафаров напомнил нам о решении Кабмина номер 86, принятом в прошлом году и касающемся непосредственно сноса домов, находящихся в аварийном состоянии.

- Для того чтобы снести этот дом, необходима компания, которая выступит в качестве инвестора. Именно она должна решить вопрос с выделением средств жильцам на аренду квартир, пока на месте их дома будет строиться новый. По завершению строительства жильцов должны обеспечить квартирами в новом доме, построенном на месте старого. Такие компании-инвесторы обращаются в Исполнительную власть, а мы им, в свою очередь, рекомендуем здания, которые можно сносить. Как только появится компания, желающая построить новые здания на территории, где сейчас находится общежитие, мы обязательно приступим к изучению ее предложений. Но, увы, на сегодняшний день таких предложений к нам не поступало, - заключил он.

«Пятилетка ожиданий» уже началась

Напомним, о каком решении Кабмина ведет речь представитель ИВ Наримановского района. Это решение от 25 февраля 2016 года, согласно которому даны поручения по развитию жилого фонда в Сураханском, Насиминском, Хатаинском, Наримановском, Низаминском, Ясамальском, Сабаильском, Пираллахинском и Хазарском районах.

Конкретнее, речь идет о 63 домах в Сураханском, 226 - в Насиминском, 99 - в Хатаинском, 219 - в Наримановском, 131 - в Низаминском, 18 – в Ясамальском, 41 - в Сабаильском и 297 - в Пираллахинском районах. Среди подлежащих сносу есть строения XIX века и 50-60-х годов ХХ века.

Напомним, что правительство Азербайджана некоторое время назад разработало новые правила компенсации за снесенное жилье, чтобы предотвратить публичные протесты недовольных. Отныне сумма компенсации будет устанавливаться по каждому конкретному случаю, т.е. отменяется стандартная сумма в 1500 манатов за квадратный метр, для владельцев сносимой недвижимости предусматриваются некоторые льготы.

Программа по развитию жилого фонда рассчитана на пять лет, а это значит, что и отселение жильцов, и переустройство высвобожденной территории должно завершиться в течение этой пятилетки.

Надеемся на то, что в течение этого периода дом, который едва держится на остатках фундамента и несущих стен, этот срок выдержит.

К слову, на наш вопрос представителям ИВ Наримановского района: «Что будет, если за это время инвестор не появится?», к сожалению, ответа не дали…

Натали Александрова, Эльшан Рустамов