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Общество

Призыв о помощи. У 13-летнего Афгана Искендерли есть шанс, но… нет денег - ФОТО 06.02.2017 10:55

Чуть больше пяти лет назад мы уже писали про Афгана Искендерли.

Именно благодаря помощи читателей 1news.az мальчик получил своевременное лечение в Иране, но сегодня ему вновь нужна наша помощь.

Напомню, у Афгана – детский церебральный паралич (ДЦП), и с трех лет его жизнь омрачена не только сложностями, связанными с данным диагнозом, но и постоянными курсами лечения в разных медучреждениях. Однако ДЦП – не приговор, нужно лишь соответствующее лечение и определенная терапия, чтобы после курсов реабилитации у таких детей наступали впечатляющие результаты. Правда, на все это нужны деньги.

Тогда, пять лет назад, призыв о помощи семьи Искендерли был услышан, и мальчика смогли отвезти в Иран, где после нескольких курсов физиотерапии у него наступили значительные улучшения.

Но сейчас курс реабилитации необходимо повторить. Мальчику 13 лет, он очень любознательный, хочет учиться, но проблемы, объективные и неприятные, не дают ему такой возможности. Даже взрослому человеку сложно осознать, что ему не подвластны простые человеческие радости, возможность передвигаться без помощи, возможность что-то творить собственными руками. А Афгану – всего 13 лет, а в подростковом возрасте многое воспринимается в разы острее. И если после лечения в Иране руками мальчик стал управлять более умело, то ходить ему все еще очень сложно.

А самое обидное при этом, что у Афгана есть все шансы на то, чтобы он сам смог самостоятельно ходить. Но в семье – четверо детей, а работает только отец. Заработанных им денег хватает лишь на то, чтобы его дети были сыты, одеты и обуты, но вот на лечение любимого сына просто не хватает средств. И собрать сумму нереально, особенно сейчас, когда страна переживает кризис.

Афгану нужно провести еще три курса реабилитации в Иране. На лечение, а также медикаменты, расходы на дорогу и проживание в гостинице нужно около 3500 долларов.

- Я очень прошу читателей 1news.az помочь нам еще раз. Вы – наша единственная надежда. Я очень хочу видеть сына здоровым и счастливым. Пожалуйста, помогите нам, - говорит отец Афгана.

Каждый из нас может помочь Афгану Искендерли встать на ноги. Достаточно пожертвовать небольшую сумму, чтобы собралась необходимая для его лечения.

Ниже мы публикуем банковские реквизиты и скрины медицинских документов.

Перевод посредством терминала MilliOn:

Bank Respublika

Номер удостоверения личности:

AZE №16476027

Доллары: 381184002354016002
Манаты: 380194402354016001

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова

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