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Общество

Посол Индии посетил БВШН 06.02.2017 10:49

Посол Индии в Азербайджане Санджай Рана посетил Бакинскую высшую школу нефти (БВШН).

Как сообщает пресс-службы БВШН, на встрече с дипломатом ректор вуза Эльмар Гасымов рассказал индийскому гостю об истории вуза и основных направлениях его деятельности, о новшествах и успехах студентов и профессорско-преподавательского коллектива. Ректор подчеркнул, что особое место в деятельности БВШН занимают вопросы международных отношений, и Высшая школа придает важное значение сотрудничеству с авторитетными университетами мира.

Рассказывая о сотрудничестве БВШН с Университетом Хериота-Ватта Великобритании, Э.Гасымов выразил надежду на будущее сотрудничество Высшей школы с ведущими университетами Индии. Он выступил с предложением провести в БВШН мероприятие, посвященное «отцу индийской нефти», азербайджанскому ученому-нефтянику Эюбу Тагиеву, а также пригласил посла Индии выступить с презентацией своей страны. 

С.Рана поблагодарил ректора БВШН за теплый прием и отметил, что высоко ценит его предложения и с глубокой признательностью принимает это приглашение.

Говоря о дружеских связях между Азербайджаном и Индией, посол подчеркнул особое значение взаимного сотрудничества в сфере образования. Он затронул также тему индийских нефтяных и газовых компаний, функционирующих в Азербайджане. С удовлетворением отмечая достигнутые за короткое время БВШН успехи, С.Рана подчеркнул, что готов оказать всяческую поддержку в сотрудничестве между вузами двух стран.

На встрече были обсуждены направления будущего сотрудничества, в том числе программы обучения нескольких индийских студентов в БВШН за счет стипендии, предоставляемой этим вузом. 

Ялчин Алиев, Г.Р.

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