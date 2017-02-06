USD1.9111
EUR2.0593
RUB0.0324
Brent57.00
WTI54.01
Золото1 223.22
S&P 500 Index2 297.42
Nikkei 22518 950.34
Общество
Bu xəbər
azərbaycanca

Движение по кругу «20 Января» предлагается кардинально изменить – ФОТО - ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ 06.02.2017 17:09

Бакинское транспортное агентство (БТА) предлагает кардинально изменить движение по кругу у станции метро «20 Января» для устранения постоянно возникающих там автомобильных заторов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы БТА Маис Агаев, специалисты агентства провели комплексные исследования, изучив транспортные потоки на кругу.

На первом этапе с Государственной дорожной полицией Баку была согласована установка светофоров на кругу.

Также БТА предлагает:

1. Настроить работу светофоров на кругу в двухфазовом режиме.

2. Увеличить до 6 количество полос движения, по которым можно въехать на круг с Московского проспекта.

3. Запретить прямой выезд с круга вниз, в сторону Тбилисского проспекта, установив разделительный «островок безопасности».

Взамен обеспечить объезд автомобилям, направляющимся с Московского на Тбилисский проспект, объезд через улицу Гасанбека Зардаби, где будут сделаны два новых разворота (один - для общественного, другой – для личного автотранспорта).

4. Аналогично запретить въезд на круг с улицы Музаффара Гасанова (от Республиканской больницы).

Взамен для выезда на круг обеспечить объезд автомобилям через улицу Гасанбека Зардаби, где будут сделаны два новых разворота (один - для общественного, другой – для личного автотранспорта).

6. Разделить «островами безопасности» два потока, выезжающих с круга в сторону 3-го микрорайона со стороны Московского проспекта и улицы Гасанбека Зардаби.

Также БТА представляет видеопрезентацию предложенных изменений и работы светофоров на кругу.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Светофоры начали регулировку движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – ФОТО – КАРТА

1361количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Азербайджане мужчина избил до смерти женуВиктория Боня рассталась с мужем-миллионером, уже утешающимся в объятиях другой – ФОТОВ Баку произошло мощное извержение вулкана – ФОТО - ВИДЕОНамик Гарачухурлу отдохнул с участницей шоу «Холостяк» на горнолыжном курорте – ФОТОПобедившая рак ведущая Зюмрюд Гасымова: «Назло болезни я танцевала…» - ВИДЕОКто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТОВ китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человекИспанский дизайнер призывает мужчин носить платья и не стесняться этого - ФОТООсторожно горячо: Модели Sports Illustrated Swimsuit Issue 2017 – ФОТО – ВИДЕООпасные игры: кто такой Александр Лапшин и почему важно, чтобы он оказался в азербайджанской тюрьме - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

6 февраля18:00 Куба приглашает азербайджанских инвесторов - Посол17:53 Курс маната к доллару на вторник, 7 февраля17:46 SOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕО17:40 Азербайджан может посодействовать в модернизации нефтяной инфраструктуры Украины17:37 Президент Азербайджана встретился с президентом Совета Евросоюза17:31 Бывший футболист «Нефтчи» найден мертвым17:29 BP о подписании с SOCAR контракта типа PSA на разработку блока АЧГ до 2050 года17:23 Turkish Airlines, Halkbank, Turk Telekom: Акции крупнейших компаний Турции переданы Фонду благосостояния17:16 Азербайджан в Колумбии представит Омельченко17:09 Движение по кругу «20 Января» предлагается кардинально изменить – ФОТО - ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ17:04 В Турции произошли повторные подземные толчки – ФОТО - ОБНОВЛЕНО16:57 С чем связаны сообщения о дефиците сигарет в Баку?16:46 BP стала партнером Игр исламской солидарности 201716:41 Нурлан Новрузов забил 25-ый гол16:37 Super Bowl 2017: триумф мужа Жизель Бундхен и фееричное выступление Леди Гаги – ФОТО – ВИДЕО