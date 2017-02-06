Бакинское транспортное агентство (БТА) предлагает кардинально изменить движение по кругу у станции метро «20 Января» для устранения постоянно возникающих там автомобильных заторов.
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы БТА Маис Агаев, специалисты агентства провели комплексные исследования, изучив транспортные потоки на кругу.
На первом этапе с Государственной дорожной полицией Баку была согласована установка светофоров на кругу.
Также БТА предлагает:
1. Настроить работу светофоров на кругу в двухфазовом режиме.
2. Увеличить до 6 количество полос движения, по которым можно въехать на круг с Московского проспекта.
3. Запретить прямой выезд с круга вниз, в сторону Тбилисского проспекта, установив разделительный «островок безопасности».
Взамен обеспечить объезд автомобилям, направляющимся с Московского на Тбилисский проспект, объезд через улицу Гасанбека Зардаби, где будут сделаны два новых разворота (один - для общественного, другой – для личного автотранспорта).
4. Аналогично запретить въезд на круг с улицы Музаффара Гасанова (от Республиканской больницы).
Взамен для выезда на круг обеспечить объезд автомобилям через улицу Гасанбека Зардаби, где будут сделаны два новых разворота (один - для общественного, другой – для личного автотранспорта).
6. Разделить «островами безопасности» два потока, выезжающих с круга в сторону 3-го микрорайона со стороны Московского проспекта и улицы Гасанбека Зардаби.
Также БТА представляет видеопрезентацию предложенных изменений и работы светофоров на кругу.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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