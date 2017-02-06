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Общество

На кругу Бешмяртябя ограничено движение транспорта – ФОТО – ВИДЕО 06.02.2017 16:26

На кругу у здания Бешмяртябя (площади Физули) ограничено движение транспорта.

Как заявил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, причиной этого стало начало работ по переносу и объединению проложенных с круга наверх до проспекта Наримана Нариманова (бывшая «Советская») коммуникаций (канализационных линий) и присоединение их к основному коллектору.

«На пересечении улиц Физули и Шихали Гурбанова уже начались буровые работы, в связи с чем выезд на площадь со стороны улицы Физули будет ограничен. В качестве альтернативы водители могут использовать объезд через улицу Ислама Сафарли с последующим выездом на улицу Шихали Гурбанова.

Кроме того, водители, направляющиеся с проспекта Азербайджан на улицу Мирзаага Алиева, также должны воспользоваться объездом через улицу Шихали Гурбанова», - подчеркнул А.Наджафли, по словам которого, все работы планируется завершить в течение недели.

Напомним, что 1news.az подробно осветил все масштабные изменения, предусмотренные в рамках реконструкции территории бывшей «Советской» в материале «Реконструкция «Советской» меняет облик столицы: Подробности масштабных изменений на дорогах Баку – ФОТО – ВИДЕО».

Тимур Рзаев, Э.Т.

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