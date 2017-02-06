После трехдневной гонки за первенство в Баку завершился отборочный тур Red Bull Mind Gamers.

Из более чем 50 участвующих команд победили ребята из команды Loosers, которые зашли играть в куб самыми последними. Именно Ляман Руфуллаева, Руфат Каримли, Хикмет Гамбаров и Алиш Мустафаев завоевали путевку в Будапешт и получили право представлять Азербайджан в финале мирового первенства.

Командный результат победителей – 14 минут и 1 секунда, а отрыв от команды на втором месте составил больше чем две минуты. Лучший результат в индивидуальном зачете также у Ляман Руфуллаевой – чуть больше 3-х минут.

Сразу после церемонии награждения капитан команды Руфат поделился своими впечатлениями: «Мы очень нервничали и до сих пор не можем поверить в то, что это закончилось. Впереди Будапешт, обещаем не подвести».

В конце марта команда поедет на финал мирового первенства в Будапешт. Она будет сражаться с лучшими командами из 22-х стран мира и должна будет найти выход из финального «Эскейп-рума» смешанной реальности. Команда-победитель будет приглашена в Game Lab Массачусетского технологического института на сессию по созданию паззлов.

«Эскейп-рум» - это приключенческая игра, в которой игроки заперты в комнате и должны использовать различные элементы, чтобы решить ряд загадок и выйти на свободу.

Отметим, что главный информационный партнер проекта - Report.az, партнеры - GoPro, Huawei Mobile, Министерство образования Азербайджанской Республики, Technote.az.