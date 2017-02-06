Поступок учителя одной из сельских средних школ Ярдымлинского района Наджафа Магеррамова вот уже несколько дней является темой обсуждения в социальных сетях.

Учитель стал популярным благодаря фотографии, на которой запечатлено, как он в снежную погоду ведет детей в школу.

Информационное агентство 1news.az решило связаться с педагогом, чтобы узнать подробности этого поступка, неожиданно принесшего ему известность.

По словам Н.Магеррамова, фото было снято в селе Деллекли по дороге в школу.

«Мой дом находится недалеко от школы, поэтому каждое утро я выхожу рано, в 7:50, встречаю детей по дороге и вместе с ними иду в школу. Кого-то держу за руку, чью-то сумку несу сам. Сейчас у нас в селе выпал снег до 1 метра, поэтому детям трудно стало добираться, вот я им и помогаю, чтобы они не пропускали занятия», - сказал он.

Н.Магеррамов отметил, что и сам не заметил, когда было снято фото.

«Фото было снято Сакитом Зиядовым, работающим в Доме культуры. Мои студенческие друзья позвонили мне и сказали, что мое фото размещено в СМИ, так я узнал об этой фотографии. Все стали звонить и поздравлять меня. Даже позвонили из Министерства образования и выразили благодарность», - сказал он.

Педагог отметил, что он родом из села Деллекли.

«В 1991-96 годах окончил Педагогический институт имени Насреддина Туси. С 1996 года работал в средней школе в селе Остайыр имени Махира Иманова, а после 2005 года - в средней школе в селе Деллекли. И с тех пор каждое утро вот так встречаю детей и вместе с ними иду в школу», - сказал он.

Н.Магеррамов подчеркнул, что все дети на фотографии - его ученики.

«У меня 10 учеников, пять - учащиеся второго класса, и пять - четвертого, каждый день они приходят, я их встречаю, и вместе мы идем в школу», - сказал он, указав, что все дети учатся хорошо.

Педагог сказал, что при любой возможности помогает своим ученикам.

«Если у кого-то нет карандаша, покупаю ему карандаш, нет тетради - покупаю тетрадь. На что хватают наши возможности, тем и помогаем. Я не жалею, что работаю учителем, люблю свою профессию», - сказал он, отметил, что его зарплата составляет около 300 манатов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Фото: Сакит Зиядов