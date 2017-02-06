USD1.9111
EUR2.0593
RUB0.0324
Brent57.00
WTI54.01
Золото1 223.22
S&P 500 Index2 297.42
Nikkei 22518 950.34
Общество

Идет подготовка к строительству тоннеля новой станции Бакметрополитена – ФОТО 06.02.2017 14:50

Начата сборка тоннелепроходческого комплекса на станции Y-15 (название условное, находится на проспекте Нобеля у завода «Азернефтяг» - прим. авт.) «Зеленой линии» бакинского метро.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, комплекс S-835 диаметром 6,20 м обслуживается опытными местными специалистами.

«Второй такой комплекс - С-599 - завершивший свою работу 17 января 2017 года на станции B-4 «Желтой линии» (название условное, находится у Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева, расположенного на Тбилисском проспекте – прим. авт.), ныне находится на ремонте и готовится для переброски на очередной строительный участок.

Эти комплексы помогают выполнять работы в Бакметрополитене на уровне мировых стандартов», - подчеркнул Н.Пашаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

126количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Моника Беллуччи в пикантной фотосессии для GQ – ФОТОВ Азербайджане мужчина избил до смерти женуТело Чингиза Гурбанова с воинскими почестями отправлено в Баку - ФОТОВиктория Боня рассталась с мужем-миллионером, уже утешающимся в объятиях другой – ФОТОВ китайском спа-салоне заживо сгорели не менее 18 человекПобедившая рак ведущая Зюмрюд Гасымова: «Назло болезни я танцевала…» - ВИДЕОНамик Гарачухурлу отдохнул с участницей шоу «Холостяк» на горнолыжном курорте – ФОТООсторожно горячо: Модели Sports Illustrated Swimsuit Issue 2017 – ФОТО – ВИДЕОИсполнилось 99 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева - ФОТОИспанский дизайнер призывает мужчин носить платья и не стесняться этого - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

6 февраля14:58 Кто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТО14:50 Идет подготовка к строительству тоннеля новой станции Бакметрополитена – ФОТО14:44 Арабский бизнесмен сделал Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен очередное миллионное предложение – ФОТО14:32 Стив Батчер: «Азербайджанские гимнасты могут выиграть медали Олимпиады-2020»14:27 Али Гаджизаде: Александр Лапшин мелкий провокатор или невинная жертва?14:21 Закрыто движение по части Агсуинского перевала – ФОТО14:16 Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла14:09 Джавид Гусейнов: «Я не могу согласиться с тем, что они сделали, даже не выслушав меня»14:00 Посол Украины: Европа не в полной мере использует международные ресурсы для разрешения конфликтов13:56 В Баку стартовали международные курсы по спортивной гимнастике13:53 Большие перемены малого бизнеса в Азербайджане13:47 Ксения Поздняк проиграла Яне Кулан13:34 Украина готовится к визиту Президента Азербайджана13:27 На линии противостояния азербайджанских и армянских войск будет проведен очередной мониторинг13:17 Фонд Гейдара Алиева инициирует «Бакинский марафон - 2017»