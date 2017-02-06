Начата сборка тоннелепроходческого комплекса на станции Y-15 (название условное, находится на проспекте Нобеля у завода «Азернефтяг» - прим. авт.) «Зеленой линии» бакинского метро.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, комплекс S-835 диаметром 6,20 м обслуживается опытными местными специалистами.

«Второй такой комплекс - С-599 - завершивший свою работу 17 января 2017 года на станции B-4 «Желтой линии» (название условное, находится у Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева, расположенного на Тбилисском проспекте – прим. авт.), ныне находится на ремонте и готовится для переброски на очередной строительный участок.

Эти комплексы помогают выполнять работы в Бакметрополитене на уровне мировых стандартов», - подчеркнул Н.Пашаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.