7 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

По сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, утром местами будет слабый туман и умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем 8-13 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 80-90%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана также будет в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть западный ветер, который днем временами будет порывистым.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла ночью и 9-14 градусов тепла днем. В горах будет ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем 6-11 градусов тепла.

Ялчин Алиев, Г.Р.