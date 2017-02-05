6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, в основном без осадков.

Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром. Температура воздуха ночью 0-3, днем 7-12 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков, местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью 14-19 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза, местами 2 градуса тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков. Утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах в основном без осадков, местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 9-14, днем 0-5 градусов мороза.

В Центральном Аране: Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах местами дожди, днем в основном без осадков. Утром в горах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-3 градуса мороза, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

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