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Общество

В 2016 году из органов прокуратуры были уволены 9 сотрудников 04.02.2017 21:45

В прошлом году, за действия неподобающие сотруднику прокуратуры и не совместимые со службой в прокуратуре, из органов прокуратуры Азербайджана было уволено 9 человек.

Об этом было отмечено на заседании коллегии в Генеральной прокуратуре страны.

Было отмечено, несмотря на то, что в органах были созданы условия высокой требовательности и принципиальности, в результате проведенных в 2016 году служебных проверок 58 сотрудников прокуратуры были привлечены к административной ответственности.

У руководителей организационно-аналитического, кадрового управлений Генпрокуратуры, а также других структурных организаций было потребовано решительно продолжать линию борьбы против негативных проявлений, выявленных в деятельности сотрудников, увеличить принципиальность в вопросах укрепления рабочей, служебной и исполнительной дисциплины.  

АПА

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