В прошлом году органы прокуратуры Азербайджана совместно с опергруппами МВД и СГБ раскрыли 172 случая из 178 умышленных убийств, в том числе, по «горячим следам» было раскрыто 64 преступления, что обеспечило 96,6 процентный уровень раскрываемости преступлений (в 2015 г.- 95,5 процента).

Об этом сообщили на заседании коллегии в Генеральной прокуратуре республики.

Было также отмечено, что проведение необходимых мероприятий для раскрытия умышленных убийств и покушений на убийство остается в центре внимания правоохранительных органов страны.

АПА