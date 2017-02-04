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Общество

В Баку и на Абшероне в воскресенье без осадков, до +9 04.02.2017 13:21

В воскресенье, 5 января, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, возможен слабый туман, ветер юго-западный, умеренный.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит от 0 до +2, днем – от +5 до +9 градусов, в Баку также от 0 до +2, днем – от +7 до +9 градусов.

Атмосферное давление снизится до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70%-80%, днем – 65%-70%.

В районах Азербайджана в воскресенье осадков также не ожидается, однако ночью и утром местами возможен туман, ветер западный, в горной местности временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -5 до 0, днем – от +6 до +11 градусов.

В горах ночью ожидается от -10 до -5  градусов и от -3 до +2 градусов днем.

Талыб Бархудаев, И.А.

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