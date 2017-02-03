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Общество
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В Баку во дворе школы произошла поножовщина 03.02.2017 12:54

Управление образования города Баку распространило сообщение о трагическом инциденте во дворе средней школы №217, расположенной в поселке Сулутепе Бинагадинского района.

Как сообщили Управлению образования в самой школе, сегодня утром, около 8 часов, ученик 9 класса Немат Мусаев нанес ножевые ранения своему однокласснику Эльтурану Аманову.

Была вызвана скорая помощь, и раненый ученик доставлен в клиническую больницу №1.

Совершившего преступление школьника Эльтурана Аманова задержали для допроса сотрудники 40-го отделения полиции Бинагадинского РУП.

В Управлении образования также указали, что поведение и посещаемость обоих учеников были нормальными.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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