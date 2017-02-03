Управление образования города Баку распространило сообщение о трагическом инциденте во дворе средней школы №217, расположенной в поселке Сулутепе Бинагадинского района.

Как сообщили Управлению образования в самой школе, сегодня утром, около 8 часов, ученик 9 класса Немат Мусаев нанес ножевые ранения своему однокласснику Эльтурану Аманову.

Была вызвана скорая помощь, и раненый ученик доставлен в клиническую больницу №1.

Совершившего преступление школьника Эльтурана Аманова задержали для допроса сотрудники 40-го отделения полиции Бинагадинского РУП.

В Управлении образования также указали, что поведение и посещаемость обоих учеников были нормальными.

Эльшан Рустамов, Г.Р.