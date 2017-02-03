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Общество

«Дело Минсвязи»: Видади Зейналов требует привести в суд экс-министра Али Аббасова 03.02.2017 12:35

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу, 3 февраля, состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего гендиректора ООО «АзТелеком» Магомеда Мамедова, бывшего руководителя ПО «Бакинская телефонная связь» Бейтуллы Гусейнова и других лиц.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, на процессе председательствовал судья Афган Гаджиев.

В начале заседания судья сообщил собравшимся, что, несмотря на решение о принудительном приводе в суд свидетелей, этого не было сделано, так как пока не удалось их разыскать, многие просто не отвечали на телефонные звонки.

Далее подсудимый В.Зейналов сказал, что он не будет выступать, пока на суде не даст показания бывший министр Али Аббасов.

Очередное судебное заседание состоится в среду, 8 февраля.

Напомним, что бывший руководитель аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов, бывший гендиректор ООО «АзТелеком» Магомед Мамедов, бывший глава Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов, главбух ПО «Бакинская телефонная связь» Анар Мустафаев, бывший  гендиректор ООО «Азинтелеком» Джалил Джафаров, экс-гендиректор ООО «Азерпочт» Гамбар Бейбалаев, бывший главбух ООО «Оптическая связь, строительство и монтаж» Сахраб Гумбатов, директор ООО «Бакинская связь, ремонт, строительство и ремонтно-сервисное обеспечение» Байрам Велиев, глава ООО «Связь и гражданское строительство» Эмин Мамедов, начальник Управления оптических устройств Намазали Мамедов и главбух ООО «АзТелеком» Октай Рустамов обвиняются в присвоении госсредств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Отметим, что предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября30 ноября2 декабря7 декабря9 декабря14 декабря16 декабря21 декабря23 декабря,28 декабря,  30 декабря, 6 января, 11 января, 13 января, 18 января, 25 января, 27 января и 1 февраля.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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