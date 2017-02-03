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Общество

В БВШН отметили День молодежи 03.02.2017 13:19

В Бакинской высшей школе нефти состоялось мероприятие, посвященное Дню азербайджанской молодежи.

По сообщению пресс-службы БВШН, в мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники и студенты вуза.

Выступивший с приветственной речью ректор БВШН Эльмар Гасымов напомнил, что именно в этот день в 1996 году по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева состоялся I Форум азербайджанской молодежи. Он отметил, что этот форум послужил толчком к дальнейшему развитию молодежного движения в стране, и дата 2 февраля была вписана в историю Азербайджана как День молодежи. Э.Гасымов рассказал, как принимал участие в I Форуме азербайджанской молодежи и отметил, что всегда будет гордиться тем, что ему довелось выступать тогда перед Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Говоря об особой заботе и внимании к молодежи со стороны государства, ректор подчеркнул, что азербайджанская молодежь является самым большим достоянием республики и общества. Он отметил, что главной целью БВШН, созданной указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, является воспитание молодых инженеров, настоящих профессионалов своего дела, знающих английский язык и способных достойно представлять свою страну в мире. Ректор БВШН рассказал об успехах вуза и проделанной работе, а также о перспективах развития Высшей школы нефти. Он отметил, что первый выпуск специалистов состоится уже в 2017 году. Ректор поздравил с Днем молодежи всех молодых людей в лице студентов БВШН и пожелал им счастья и успешного будущего.

В творческой части мероприятия студенты БВШН продекламировали перед собравшимися стихи о Родине и исполнили музыкальные композиции.

В завершение праздничного вечера студенты, прошедшие тренинги по безопасности, которые проводились в январе 2017 года в Учебном центре по защите жизни людей на море при Управлении по тренингам, образованию и сертификации (УТОС) SOCAR по теме «Методика спасения нефтяников и членов экипажей кораблей, работающих на море, основы использования спасательных средств и основы плавания», получили сертификаты и подарки.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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