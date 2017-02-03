Житель Баку добровольно передал Минэкологии выращенных им в своем дворе джейранов

Житель бакинского поселка Мардакян Таваккюль Гусейнов добровольно передал Министерству экологии и природных ресурсов (МЭПР) выращенных им во дворе своего дома 8 джейранов.

По сообщению пресс-службы министерства, было решено направить этих джейранов в Ширванский национальный парк, где они несколько дней проведут в вольере для адаптации и пройдут обследование, затем их выпустят в дикую природу, в Аггёльский национальный парк, являющийся историческим ареалом их обитания.

Отметим, что Т.Гусейнову в 2007 году были подарены два трехмесячных джейрана, которых он выхаживал в собственном дворе, и за прошедшие 10 лет добился естественного прироста их поголовья.

Напомним, что МЭПР с 2010 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева, общественного объединения IDEA и Всемирного фонда охраны природы (WWF) реализует проект «Охрана, реинтродукция джейранов и восстановление их исторического ареала». Начата реализация проекта на территории Кавказа и уже имеются положительные результаты.

Минэкологии просит граждан сообщать на номер 168 «горячей линии» министерства о фактах незаконного содержания диких животных. При выявлении таких фактов МЭПР посодействует выпуску этих животных в дикую природу.

Ялчин Алиев, Г.Р.