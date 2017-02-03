Вступило в силу требование по возрастным рамкам для лиц, имеющих право на вождение автобусов

В Азербайджане вступило в силу требование, связанное с возрастными рамками для обладания правом на вождение пассажирских автобусов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в изменении, внесенном в «Положение о правилах приема экзаменов у лиц, желающих получить водительское удостоверение, дающее право на вождение транспортного средства, и выдачи им водительского удостоверения».

Согласно положению, право на вождение транспортных средств на территории Азербайджана по категории «DE» дается с 26 лет. Внесенное в положение изменение устанавливает возрастные рамки от 26 до 65 лет.

Напомним, что к максимально разрешенному весу совмещения «DE» относятся автомобили категории «D» весом более 750 кг. Соответствующее требование нашло отражение в законе от 30 сентября 2016 года «О внесении изменений в закон АР «О дорожном движении». В изменении в «Положение о правилах приема экзаменов у лиц, желающих получить водительское удостоверение, дающее право на вождение транспортного средства, и выдачи им водительского удостоверения» предусматривается применение этого требования.

Ялчин Алиев, Г.Р.