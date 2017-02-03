USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
Общество

«Орифлейм-Азербайджан» о 19-летней истории успеха и торжественном открытии нового офиса – ФОТО – ВИДЕО 03.02.2017 10:37

В 1967 году братья Йонас и Роберт аф Йокник решили начать собственный бизнес и создать косметическую компанию, продукцию которой могли приобретать женщины в любой стране мира. Так появилась компания «Орифлэйм».

С того времени прошло 50 лет, и сегодня «Орифлэйм» является международной косметической компанией прямых продаж, действующей в более чем 60 странах мира.

«Орифлэйм» предлагает широкий ассортимент шведских натуральных и инновационных косметических средств, распространяя их методом прямых продаж посредством 3 млн независимых консультантов, обеспечивающих годовой объем продаж в объеме около 1.3 млрд евро. 

Компания, следуя своей уникальной бизнес-концепции «Зарабатывай сегодня и воплощай свои мечты завтра», предлагает всем, кто желает начать зарабатывать деньги и реализовать свои мечты и планы, прекрасную возможность заняться собственным бизнесом.

Единство, Дух и Страсть — ключевые ценности «Орифлэйм», делающие ее уникальной. Опираясь на них, компания с уверенностью смотрит в будущее и может помочь другим изменить мир в лучшую сторону. 

Имея за плечами 50-летнюю историю научных разработок, состоящая из более чем 100 ученых команда современного Научно-исследовательского центра непрерывно ведет поиск лучших решений и технологий для создания безопасной, инновационной и современной продукции, востребованной рынком и потребителями.

В наши дни люди уже поняли, что красота – это не просто баночки с косметикой. Соответственно, произошел некий сдвиг в сторону понимания «красоты как гармонии внутреннего и внешнего». Являясь шведским брендом, «Орифлейм» рассматривает красоту как образ жизни. Для компании красота – это нечто большее. Это - отражение твоего собственного стиля жизни, где важно и то, как ты выглядишь, и то, как ты себя ощущаешь. 

«Настоящая красота – это образ жизни, где ты меняешься к лучшему и внешне, и внутренне», - вот девиз сотрудников компании.

Компания «Орифлейм» начала свою работу в Азербайджане 9 февраля 1998 года.

Время, как известно, не стоит на месте, и «Орифлейм-Азербайджан» в течение 19 лет двигался вперед к достижению своей цели - ежедневно преображать жизнь людей, менять ее в лучшую сторону, воплощать в жизнь мечты.

И все эти годы с компанией оставались и росли профессионально люди, верящие «Орифлэйм-Азербайджан», качество продукции компании, в то, что «Орифлейм» делает, разделяющие концепцию компании о том, что красота - это образ жизни.

На сегодняшний день число консультантов «Орифлэйм-Азербайджан» составляет 12 тысяч человек.

2017 год является знаменательным для «Орифлейм» - в этом году компания празднует свое 50-летие. И этот юбилей запомнится еще одним торжественным событием для «Орифлейм-Азербайджан» - 31 января компания открыла свой новый Сервисный центр, который располагается по адресу: проспект Азербайджана, 14.

На церемонии открытия нового офиса выступили вице-президент, глава «Орифлейм Кавказа» и генеральный директор «Орифлейм-Азербайджан» Кемаль Кайа, старший вице-президент и руководитель «Орифлейм СНГ» Йохан Росенберг, представитель посольства Швеции в Азербайджане Томас Данестад.  В мероприятии, которое вел известный композитор Мурад Ариф, приняли участие представители посольств Швеции, Турции, Турецкой Республики  Северного Кипра, правительственных и неправительственных организаций и бизнес-партнеры компании, а также певец Эльдар Гасымов, фешн-дизайнер Гюльнара Халилова, стилист Эльнур Гасанов, бьюти-блогеры Сема Абиева, Лала Ахмедова, Нармин Мамедова, Елнара Гендж, спортсменки женской национальной сборной по волейболу, которую «Орифлейм» спонсирует в 2017 году, и другие гости. 19 лет успеха – и это только начало!

Отметим, что годовой оборот компании составляет около 1,3 млрд евро.

«Орифлэйм» представлена в более чем 60 странах мира, у компании около 3 миллионов консультантов и около 7000 сотрудников.

Компания производит широкий ассортимент натуральной шведской инновационной косметической продукции около 1000 наименований.

Компания имеет собственные фабрики в России, Польше, Китае и Индии.

Более подробную информацию можно получить на www.oriflame.az,  https://www.instagram.com/oriflame_official_azerbaijan/  и на

https://www.facebook.com/OriflameAzerbaijanOfficial.   

На правах рекламы

429количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Беременная двойней Бейонсе снялась полностью обнаженной – ФОТОУ Эрдогана и Меркель возник спор в прямом эфире – ВИДЕОГугуш: «Я – мусульманка, и боюсь, что мне не позволят въехать в США» - ВИДЕОПризыв о помощи. 10 тысяч долларов необходимо для спасения трехлетней Дениз – ФОТОПользователи Instagram не узнали вновь изменившуюся Амалию Панахову – ФОТОВ Баку гололед стал причиной смерти человекаШварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США - ВИДЕОТочь в точь: 19-летняя любовница Венсана Касселя и ее азербайджанский двойник – ФОТОПолицейский с солью, лыжи в центре Баку и полуголый президент федерации: чем запомнился бакинский снег? – ВИДЕОХюлья Авшар о скандальном «голом» платье: «Буду одеваться еще откровеннее» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 февраля10:52 Ирина Шейк назвала любимый сериал и рассказала о любви к Пушкину – ВИДЕО10:45 Соседей не выбирают: Турецкий премьер о действиях Афин в Эгейском море10:37 «Орифлейм-Азербайджан» о 19-летней истории успеха и торжественном открытии нового офиса – ФОТО – ВИДЕО10:34 Трамп подпишет в пятницу новые указы10:30 Иса Гамбар: обреченность провинциального политика10:25 Призывающий к вегетарианству Леонардо ДиКаприо стал гостем Нусрете Гекче – ФОТО10:21 Главы МИД Азербайджана и Швейцарии поздравили друг друга с 25-летием установления дипотношений между двумя странами10:18 Али Акбар Велаяти: У нагорно-карабахской проблемы нет военного решения10:14 Названы самые популярные пароли пользователей за 2016 год - ФОТО09:52 Потерявшие сыновей в армии в мирных условиях армянские матери не верят в оппозиционность Сейрана Оганяна09:51 Официальный курс маната ко всем валютам на 3 февраля09:47 ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы09:37 Рабочий из Азербайджана погиб, упав с крыши детского сада в поселке под Петербургом09:31 Эксперты: Гаджеты не мешают школьной успеваемости09:17 Instagram тестирует функцию размещения нескольких фотографий в одной записи