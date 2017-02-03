В 1967 году братья Йонас и Роберт аф Йокник решили начать собственный бизнес и создать косметическую компанию, продукцию которой могли приобретать женщины в любой стране мира. Так появилась компания «Орифлэйм».

С того времени прошло 50 лет, и сегодня «Орифлэйм» является международной косметической компанией прямых продаж, действующей в более чем 60 странах мира.

«Орифлэйм» предлагает широкий ассортимент шведских натуральных и инновационных косметических средств, распространяя их методом прямых продаж посредством 3 млн независимых консультантов, обеспечивающих годовой объем продаж в объеме около 1.3 млрд евро.

Компания, следуя своей уникальной бизнес-концепции «Зарабатывай сегодня и воплощай свои мечты завтра», предлагает всем, кто желает начать зарабатывать деньги и реализовать свои мечты и планы, прекрасную возможность заняться собственным бизнесом.

Единство, Дух и Страсть — ключевые ценности «Орифлэйм», делающие ее уникальной. Опираясь на них, компания с уверенностью смотрит в будущее и может помочь другим изменить мир в лучшую сторону.

Имея за плечами 50-летнюю историю научных разработок, состоящая из более чем 100 ученых команда современного Научно-исследовательского центра непрерывно ведет поиск лучших решений и технологий для создания безопасной, инновационной и современной продукции, востребованной рынком и потребителями.

В наши дни люди уже поняли, что красота – это не просто баночки с косметикой. Соответственно, произошел некий сдвиг в сторону понимания «красоты как гармонии внутреннего и внешнего». Являясь шведским брендом, «Орифлейм» рассматривает красоту как образ жизни. Для компании красота – это нечто большее. Это - отражение твоего собственного стиля жизни, где важно и то, как ты выглядишь, и то, как ты себя ощущаешь.

«Настоящая красота – это образ жизни, где ты меняешься к лучшему и внешне, и внутренне», - вот девиз сотрудников компании.

Компания «Орифлейм» начала свою работу в Азербайджане 9 февраля 1998 года.

Время, как известно, не стоит на месте, и «Орифлейм-Азербайджан» в течение 19 лет двигался вперед к достижению своей цели - ежедневно преображать жизнь людей, менять ее в лучшую сторону, воплощать в жизнь мечты.

И все эти годы с компанией оставались и росли профессионально люди, верящие «Орифлэйм-Азербайджан», качество продукции компании, в то, что «Орифлейм» делает, разделяющие концепцию компании о том, что красота - это образ жизни.

На сегодняшний день число консультантов «Орифлэйм-Азербайджан» составляет 12 тысяч человек.

2017 год является знаменательным для «Орифлейм» - в этом году компания празднует свое 50-летие. И этот юбилей запомнится еще одним торжественным событием для «Орифлейм-Азербайджан» - 31 января компания открыла свой новый Сервисный центр, который располагается по адресу: проспект Азербайджана, 14.

На церемонии открытия нового офиса выступили вице-президент, глава «Орифлейм Кавказа» и генеральный директор «Орифлейм-Азербайджан» Кемаль Кайа, старший вице-президент и руководитель «Орифлейм СНГ» Йохан Росенберг, представитель посольства Швеции в Азербайджане Томас Данестад. В мероприятии, которое вел известный композитор Мурад Ариф, приняли участие представители посольств Швеции, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, правительственных и неправительственных организаций и бизнес-партнеры компании, а также певец Эльдар Гасымов, фешн-дизайнер Гюльнара Халилова, стилист Эльнур Гасанов, бьюти-блогеры Сема Абиева, Лала Ахмедова, Нармин Мамедова, Елнара Гендж, спортсменки женской национальной сборной по волейболу, которую «Орифлейм» спонсирует в 2017 году, и другие гости. 19 лет успеха – и это только начало!

Отметим, что годовой оборот компании составляет около 1,3 млрд евро.

«Орифлэйм» представлена в более чем 60 странах мира, у компании около 3 миллионов консультантов и около 7000 сотрудников.

Компания производит широкий ассортимент натуральной шведской инновационной косметической продукции около 1000 наименований.

Компания имеет собственные фабрики в России, Польше, Китае и Индии.

Более подробную информацию можно получить на www.oriflame.az, https://www.instagram.com/oriflame_official_azerbaijan/ и на

https://www.facebook.com/OriflameAzerbaijanOfficial.

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