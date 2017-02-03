Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось очередное открытое судебное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, было рассмотрено конституционное дело на основании обращения Сумгайытского апелляционного суда относительно толкования статьи 54.3 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Заслушав доклад судьи С.Гасановой по делу, выступления представителей заинтересованных субъектов и специалистов, заключение эксперта, изучив и обсудив материалы дела, Пленум Конституционного суда принял постановление.

В постановлении говорится, что в соответствии со статьей 54.3 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках прокурор при участии в рассмотрении дел об административных проступках вправе опротестовать решения или определения, принятые судом по данным делам.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано ни одним органом или лицом.

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