Сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми (трафикингом) вскрыли факт сексуальной эксплуатации женщин.
Как сообщили 1news.az в управлении, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Товуза Сакина Заманова (1978 года рождения) отправляла женщин в Турцию, в города Стамбул и Бурса, где они подвергались сексуальной эксплуатации и становились жертвами торговли людьми.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Тимур Рзаев, Э.Т.