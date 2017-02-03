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Общество

В Азербайджане задержана подозреваемая в сексуальной эксплуатации женщин 03.02.2017 17:31

Сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми (трафикингом) вскрыли факт сексуальной эксплуатации женщин.

Как сообщили 1news.az в управлении, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Товуза Сакина Заманова (1978 года рождения) отправляла женщин в Турцию, в города Стамбул и Бурса, где они подвергались сексуальной эксплуатации и становились жертвами торговли людьми.

 По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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