Бакинское транспортное агентство (БТА) недовольно тем, что водители паркуют автобусы на ночь у своих домов, во дворах жилых зданий.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил советник главы БТА Мубариз Аббасов.

По его словам, автобусы ночью должны находиться в специальных технически оборудованных автобусных парках.

«Наши сотрудники сфотографировали припаркованные ночью во дворах и на улицах автобусы, этот вопрос взят на контроль», - заявил М.Аббасов.

Советник отметил, что в снежные дни сотрудники БТА провели рейды и выяснили, что многие автобусные маршруты работали лишь с 11:00 до 16:00, к примеру, маршруты №№ 77, 17, 96, 18 и 65. Были и такие маршруты, на которых из 18 имеющихся автобусов на линию выходили лишь 3.

«Наш мониторинг показывает, что существуют проблемы в сфере общественного транспорта. Некоторые перевозчики не проводят ни техосмотр автобусов, ни медицинское обследование водителей перед выездом на линию. Многие автобусные парки не оснащены всем необходимым и т.д.», - отметил Мубариз Аббасов.

Тимур Рзаев, Э.Т.