В селе Хындырыстан Агдамского района Азербайджана произошла трагедия.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, у 44-летнего жителя села Тофига Исмаилзаде во время выстрела прямо в руках взорвалось дуло самодельного ружья. При этом оторвавшаяся часть дула нанесла мужчине тяжелую травму головы.

Т.Исмаилзаде скончался на месте.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что Т.Исмаилзаде хотел пристрелить лающую у его дома бродячую собаку, но вместо этого погиб сам.

Тимур Рзаев, Э.Т.