- Удивительный это обычай - поздравлять друг друга с днем рождения, с юбилеем, устраивать застолья, праздники, - раздумчиво ответила Эльмира ханум, откликаясь на мою просьбу рассказать о себе.

- Если вы имеете в виду биографию, то она - совсем не простая - во многом определила мою судьбу. Достаточно сказать, что мне едва исполнилось одиннадцать месяцев, когда в 1937 году арестовали моего отца Ягуба Бабаева, а всю нашу семью выслали в Казахстан. Оттуда мы вернулась в 1946 году, а папа – лишь спустя одиннадцать лет… Жизнь в статусе осужденного и сосланного человека не помешала отцу по возвращении в Баку написать и защитить докторскую диссертацию. Став профессором, он возглавил лабораторию в Научно-исследовательском институте ветеринарии. Мама Гамида ханум Ахмедли стала ветеринарным врачом, а я, окончив в 1960 году Азербайджанский государственный медицинский институт, была принята на работу в качестве ординатора в Институт охраны материнства и детства – ныне Институт педиатрии.

Я не склонна рассказывать о своей жизни, акцентировать внимание на испытанных трудностях - у кого их не было. Но есть же у каждого свои «подробности», раз за разом вспоминать которые тепло и приятно. Тем более, если и самой как-то по-особенному важно пригласить близких хоть в мыслях вместе побывать в тех временах, где остались самые любимые люди, вспомнить значимые и не очень моменты – не факты, а события и острые впечатления о них. И разве не встречи в дни рождения, в юбилейные даты – в семейном кругу, за праздничным застольем – прекрасная возможность (теперь в это все больше верится) поделиться самым дорогим с членами семьи, близкими, новыми друзьями, особенно молодыми. Чтобы почувствовать, что будто отдаешь дань памяти и благодарности тем, кому обязан всем в жизни… Даже очень больным малышкам, спасая которых от тяжких недугов, и сама росла в профессии, становилась авторитетным специалистом и уважаемой личностью.

Нет, всех этих значимых слов сама Эльмира ханум о себе не говорила – не умеет кичиться своими заслугами, которых, конечно же, не счесть. Просто я по-своему и очень компактно изложила здесь названные ею примеры ее насыщенной биографии, за которыми – кто бы сомневался – сердечный, искренний, отзывчивый человек, ставший врачом по призванию. Профессионал, выбравший одну из сложнейших специальностей, в которой просто не может состояться человек бессердечный, равнодушный. Десятилетия работающий там, где день за днем приходится встречаться с неизведанным и принимать неординарные решения. Где требуется особо обостренные наблюдательность, внимание, логическое мышление, самостоятельность и чувство ответственности. Во имя конкретного ребенка и нации в целом. Где не может быть дней рабочих и праздничных, а вся жизнь – «трудовая вахта», напряженный поиск ответов на загадки природы и патологий. И всегда сжатое от боли за других сердце.

Подчас собирая материал для предстоящих очерков и зарисовок о людях, мы избегаем «написанных телеграфным языком» биографических справок, сухих, на наш взгляд, характеристик, отзывов и откликов. Но как не привести здесь те из них, за которыми рядом со статистическими данными – светлая искренность и огромное желание коллег и пациентов рассказать истинную, буквально наглядную правду о достойном, уважаемом человеке. О том, с кем работаешь бок о бок, кем восхищаешься и гордишься, кого хочешь благодарить и за спасенную жизнь, за помощь, дружбу, и даже за пример.

Если официально, проявив себя вдумчивым и ответственным врачом, Эльмира Ахмедли с 1967 года работала заведующей в различных отделениях Института педиатрии. С 1979 года на протяжении 16 лет возглавляла отделение «патологии новорожденных». Но статистика не сохраняет свидетельств высокой требовательности доктора Эльмиры к себе и окружающим ее сотрудникам, о ее прекрасных организаторских способностях, чутком и бережном отношении к больным детям, снискавшим врачу Ахмедли огромное уважение. На счету Эльмиры ханум множество детей, которые обязаны ей своей жизнью. Особенно заботливо она относилась к поступавшим в стационар института из различных родильных домов детям, от которых по разным причинам отказались матери. Тут уж она была более чем обычно напряжена, требовательна к персоналу, приучив младших коллег помнить, что, кроме них, рядом с этими малышками нет никого. Зато именно она и работавшие в ее отделении подопечные выходили много больных детей и вернули к жизни, казалось бы, безнадежных. С которыми, как это принято, поддерживают связь те, кто, не уставая, повторяет, что счастьем обязан именно им, оказавшимся в трудную минуту у их колыбели.

Да, непростой удел, трудная работа, зато всю жизнь есть счастливая возможность ощущать нужность своей миссии - врача, кроме практической работы в институте, систематически выезжавшего в районы Азербайджана с лекциями и для оказания консультативной помощи детям. Неоднократно в составе комиссии, проверявшей работу различных лечебных учреждений города Баку. Врача, удостоенного почетного звания «Отличник здравоохранения», врача высшей категории по «Общей педиатрии» и «Неонатологии». А еще слышать много добрых пожеланий в дни такого юбилея, как нынешний.

Поздравляя Эльмиру ханум сегодня, главный врач Института педиатрии, председатель женсовета партии «Ени Азербайджан», «Отличник здравоохранения СССР» Тамила ханум Шахбазова подчеркнула: «Врач Ахмедли начинала работать под руководством директора института, профессора Кюбры ханум Фараджевой, которая заложила прекрасный фундамент для начинающих врачей, призывая их к принципиальному, честному отношению к труду. Врач Ахмедли стала достойным представителем самой гуманной профессии - профессии врача. Ее отличают такие черты, как скромность, честность, порядочность и принципиальность. Коллектив Института педиатрии очень сожалел, когда Эльмира ханум приняла решение о переходе на работу в другую клинику. В день юбилея желаю ей крепкого здоровья и долголетия».

А вот как отзывается о Эльмире ханум заслуженный врач республики Офелия Оджахвердизаде, проработавшая с ней 37 лет в институте: «Я искренне рада, что мне предоставлена возможность в этот знаменательный для коллеги юбилейный день высказать слова огромной благодарности судьбе и за то, что мне довелось работать рядом с таким высокопрофессиональным врачом, доброжелательным и чутким человеком. Хочу пожелать ей здоровья, благополучия и профессионального долголетия». О враче Э.Ахмедли очень тепло отзывается доцент кафедры педиатрии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей Гюляра Алекперова: «Я проработала с Эльмирой ханум в Институте педиатрии 18 лет. Обладая большими энциклопедическими познаниями в медицине, Эльмира ханум приобрела значительный практический опыт. Кроме того, заслуживают внимания ее человеческие качества. Она очень высоконравственный, честный и порядочный человек. Это женщина добрейшей души и искренности.

Основоположник «Неонатологии» в Азербайджане профессор Надыр Амирович Тагиев также высоко ценил практическую деятельность врача Ахмедли и неоднократно приводил ее в пример сотрудникам за ее удивительное умение разбирать самые сложные истории болезни, аргументировать каждое свое замечание и делать доказательные доводы. Говорил, что медицинская грамотность дает ей право четко оценивать деятельность врача, ведущего ребенка. Ведь в педиатрии все иначе, чем в других отраслях медицины и здравоохранения.

Известно, что встреча доктора с больным начинается с так называемого анамнеза – пристрастных расспросов о самочувствии, жалобах, ощущениях и предположениях. А каково педиатру? Малыша напрямую расспрашивать бессмысленно. «Пытать» приходится в основном маму или бабушек, но и этот способ малоплодотворный – люди редко помогают определить диагноз. И тогда на помощь приходит умение идти вслед за вроде бы косвенными симптомами. Знания, опыт делают их красноречивыми признаками, позволяющими определять происхождение болезни. Для большинства медиков - это анализы, пробы, ультразвуковые исследования (УЗИ), рентген, томографии - современная аппаратура. Но без наблюдательности, личного опыта аппаратура сама по себе не все скажет – ее показания нужно еще и грамотно прочитать и интерпретировать, а это тот самый путь, трудный для других, но не для человека, нашедшего свое призвание и живущего премудростями профессии. Путь к каждодневному, поистине творческому подвигу, к счастливой жизни человека, любящего свое дело.

Я помню, с каким уважением и почтением относилась к врачу Ахмедли заведующая диагностическим отделением, старейший сотрудник института Рузия ханум Караханова, которая в свое время была ее наставницей и передала ей свой богатейший опыт практической работы в педиатрии. Она всегда ставила ее в пример сотрудникам отделения и призывала их также добросовестно и гуманно относиться к больным детям, как это делала врач Ахмедли. Я горжусь тем, что в нашей республике есть такие прекрасные врачи, как Эльмира ханум Ахмедли. Спасибо вам, дорогая, за преданность профессии. Я хочу пожелать вам долголетия, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Впечатлениями о враче Ахмедли делятся родители детей, которых она лечила. Людмила Трушкина рассказывает: «Эльмиру ханум мы знаем с 2006 года, когда родился первый внук, она стала наблюдать его сразу после выписки из роддома и наблюдает по сегодняшний день. Затем появился второй внук, и вновь Эльмира ханум стала заботиться о нем. Врач Ахмедли неоднократно выводила наших детей из тяжелого состояния, за что мы ей очень благодарны и признательны. Она очень ответственный, чуткий врач, которая после осмотра несколько дней подряд звонит и интересуется течением болезни, дает дополнительные назначения. Будучи прекрасным диагностиком и лечащим врачом, она успевает следить за всеми новшествами в медицине, за информацией о новых лечебных препаратах, которые избирательно применяет в практической деятельности. Мы приобрели в лице Эльмиры ханум интеллигентного, знающего высокопрофессионального врача».

А вот, что пишет об Эльмире ханум Кямаля Гасымова: «Врач Ахмедли наблюдает наших детей на протяжении десяти лет. Это прекрасный врач, очень ответственный и внимательный. Она всегда очень подробно собирает анамнез у матери о ребенке, подробно объясняет, как ухаживать за ребенком и как проводить лечебные мероприятия. Ежедневно после осмотра ребенка звонит и интересуется динамикой заболевания. В лице Эльмиры ханум мы приобрели очень ценного врача и считаем, что ей нет альтернативы».

Что добавишь к этим искренним признаниям в уважении и любви, подчеркнув, что Эльмира ханум Ахмедли - прекрасная мать трех сыновей и трогательная бабушка. Что и сегодня – как очень востребованный врач продолжает работать в медицинской клинике «Фунда». Разве что здоровья и профессионального долголетия, благополучия семье и возможности видеть счастливые улыбки своих пациентов. Тех, кого лечит сегодня. И тех кто, давно излеченный ею от серьезного недуга, с огромным доверием приводит к ней на прием своих детей и внуков. С юбилеем вас, Эльмира ханум!

Галина МИКЕЛАДЗЕ